Irã revida e ataca Israel com centenas de mísseis; explosões foram ouvidas em Tev Aviv e Jerusalém

Explosões ecoaram em Tel Aviv nesta sexta-feira, 13, quando mísseis iranianos chegaram a Israel, em um ataque que marca uma escalada dramática no conflito entre os dois países. Boa parte dos mísseis, no entanto, foi barrada pelo sistema de defesa israelense.

O ataque do Irã é uma retaliação após Israel iniciar uma série de ataques contra alvos em território iraniano, com o objetivo de destruir instalações nucleares e impedir o governo iraniano de construir uma bomba atômica.

Israel tem um sistema de defesa eficiente, o Domo de Ferro, que abate mísseis rivais no ar. Além disso, o país tem apoio dos EUA e de outros países europeus, que ajudaram a abater mísseis do Irã nos ataques contra Israel feitos no ano passado.

O lançamento dos mísseis ocorreu logo após o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometer uma retaliação “com força” contra Israel, que havia realizado ataques aéreos no dia anterior.

O regime de Teerã, que havia advertido sobre retaliações, caracterizou os ataques de Israel como uma "declaração de guerra", termo que foi repetido por autoridades iranianas em comunicações com a ONU. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, exigiu que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas tratasse urgentemente do assunto. Uma reunião de emergência foi convocada para esta sexta.

Khamenei acusou Israel de cometer um "grande erro" ao iniciar o conflito. “A nação iraniana não permitirá que o sangue de seus valiosos mártires fique sem vingança", afirmou o líder, que prometeu punição severa aos responsáveis.

Por que Israel atacou o Irã?

Israel considera o Irã um inimigo e disse que o ataque de sexta foi preventivo, para impedir que o rival consiga construir uma bomba nuclear. O Irã diz que pesquisa energia nuclear para fins pacíficos.

O Irã passou a combater Israel depois da Revolução Islâmica, em 1979. Teerã fornece, há décadas, armas e dinheiro para diversos grupos que lutam contra Israel, como Hamas e Hezbollah.