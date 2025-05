EUA tenta identificar impostor que se passou pela chefe de Gabinete de Trump

Autoridades americanas abriram uma investigação para identificar uma pessoa que se passou por Susie Wiles, chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Wall Street Journal foi o primeiro a divulgar que “senadores, governadores, altos executivos empresariais dos EUA e outras figuras conhecidas receberam mensagens de texto e telefonemas de uma pessoa que alegou ser a chefe de gabinete”.

Susie Wiles é uma das principais conselheiras políticas de Trump e, segundo a rede americana CNN, tem ligação direta com parlamentares republicanos e figuras influentes.

De acordo com um alto funcionário da Casa Branca, há uma preocupação no governo Trump de que o telefone pessoal de Wiles, assim como sua lista de contatos, tenham sido hackeados. O governo, segundo ele, acredita que o impostor só contatou pessoas importantes dessa lista.

— Muitas das pessoas que receberam mensagens duvidaram que fosse Wiles — disse o funcionário à CNN.

Com isso, ainda de acordo com a CNN, executivos, senadores e governadores que receberam as mensagens suspeitas buscaram confirmação diretamente com a Casa Branca. Foi assim que o governo ficou sabendo. O funcionário não revelou quem recebeu as mensagens, mas disse que entre eles estão “importantes executivos e CEOs, membros do Congresso e governadores”.

A investigação ocorre após o FBI alertar, no início deste mês, que hackers têm usado mensagens de voz geradas por IA para se passar por altos funcionários do governo Trump e invadir contas online. O FBI alertou na época que tais representações e acesso subsequente a contas governamentais poderiam fazer com que outros funcionários do governo fossem alvos.

— A Casa Branca leva a segurança cibernética de todos os funcionários muito a sério, e este assunto continua sendo investigado — afirmou o alto.

Procurada pela CNN, Wiles se recusou a comentar o caso por meio de um porta-voz.

Primeira mulher a assumir o cargo de chefe de gabinete, Susie Wiles tem uma longa trajetória política na Flórida e foi uma das conselheiras mais antigas de Trump, inclusive atuando como sua gerente de campanha em 2024.

A CNN já havia relatado que, ao aceitar o cargo, Wiles impôs algumas condições, como mais controle sobre quem poderia acessar o Salão Oval, medida que refletia sua estratégia de filtrar influências externas na gestão de Trump.

Wiles também atuou como uma das principais conselheiras do governador da Flórida, Ron DeSantis, mas foi afastada de seu círculo íntimo em 2019, em meio ao aumento das tensões entre ambos.