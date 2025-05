Importações dos EUA caem 20% em abril devido às tarifas de Trump

As importações de bens pelos Estados Unidos caíram cerca de 20% em abril em relação a março por causa da política tarifária do presidente do país, Donald Trump, segundo o relatório preliminar de indicadores econômicos do Escritório do Censo do país.

As importações de mercadorias em abril foram de US$ 276,1 bilhões, queda de US$ 68,4 bilhões ou 19,85% em relação ao mês anterior.

No entanto, as exportações dos EUA aumentaram em US$ 6,3 bilhões em relação ao mês anterior. Assim, o déficit comercial dos EUA foi de US$ 87,624 bilhões em abril, queda de US$ 74,629 bilhões, ou 46%, em relação aos US$ 162,253 bilhões de março.

No relatório de detalhamento, as categorias mais afetadas pelas tarifas foram as de bens de consumo, que caíram US$ 33,205 bilhões em comparação com o mês anterior. As importações desses produtos caíram de US$102,849 bilhões em março para US$69,644 bilhões em abril.

Esse grupo geralmente inclui roupas, aparelhos eletrônicos e brinquedos, entre outros.

Além disso, os suprimentos industriais também registraram queda considerável: de US$ 75,259 bilhões em março para US$ 51,834 bilhões em abril. Ambas as quedas estão acima de 30%.

Este é o primeiro mês em que as importações foram afetadas pela guerra comercial desencadeada pelo presidente em 2 de abril, que ele chamou de “Dia da Libertação”, quando anunciou uma taxa global de 10% e o que ele chamou de tarifas “recíprocas”.

Essas tarifas se somaram a outras que ele havia imposto anteriormente a China, México e Canadá.

Embora alguns dias depois, em 9 de abril, Trump tenha dado uma trégua de 90 dias nas tarifas recíprocas — as mais altas — para negociar bilateralmente com os países, as importações precisam enfrentar pelo menos 10% em toda a linha.