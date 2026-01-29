Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

México nega interferência política nos EUA após acusações de Trump

Governo mexicano afirma que atuação consular segue princípio de não intervenção

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10h28.

A Secretaria de Relações Exteriores (SRE) do México rejeitou na noite de quarta-feira, 28, acusações de que o país teria interferido em processos políticos dos Estados Unidos por meio de sua rede consular.

A resposta veio após o presidente americano Donald Trump divulgar um livro que sustenta essa narrativa.

Em nota, a chancelaria mexicana afirmou que as alegações são “falsidades sem fundamento” e negou “categoricamente” qualquer atuação de caráter político de seus consulados em território americano.

A manifestação ocorre depois de Trump promover, em suas redes sociais, o livro The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon (“O golpe de Estado invisível: como as elites americanas e potências estrangeiras usam a imigração como arma”, em tradução literal), do autor americano Peter Schweizer.

A obra sustenta que o governo do México e o partido governista Movimento de Regeneração Nacional (Morena) estariam usando a migração em massa como instrumento político para influenciar a sociedade e a política dos Estados Unidos, por meio de uma rede de mais de 50 consulados mexicanos no país.

Embora o comunicado oficial não mencione diretamente o livro, a SRE afirmou que sua posição responde às acusações que passaram a circular nos últimos dias.

Política externa e atuação consular

“Nos últimos dias, circularam diversas notas em alguns meios de comunicação sobre supostas atividades de caráter político propiciadas a partir dos consulados mexicanos nos Estados Unidos. Trata-se de falsidades sem fundamento, que negamos e desmentimos categoricamente”, afirmou a chancelaria.

A SRE destacou que a política externa mexicana é orientada pelos princípios da não intervenção e do respeito à soberania, às instituições e aos processos legais de outros países, posição reiterada pela presidente do México, Claudia Sheinbaum.

Segundo o comunicado, em consonância com esses princípios, os consulados mexicanos “não promovem nem participam, direta ou indiretamente, de manifestações, protestos ou qualquer tipo de mobilização política” em território americano.

A chancelaria ressaltou ainda que a atuação da rede consular do México nos Estados Unidos segue a Convenção de Viena sobre Relações Consulares, além dos acordos bilaterais vigentes entre os dois países.

De acordo com a SRE, as atividades consulares são realizadas em coordenação com autoridades locais, estaduais e federais amméericanas, sempre com respeito à legislação dos Estados Unidos e ao princípio de não intervenção.

Nesse contexto, os consulados concentram suas ações na assistência e proteção consular, como a emissão de documentos oficiais, apoio a cidadãos detidos e outros serviços administrativos, além da promoção de vínculos econômicos e culturais.

“Embora seja verdade que as tarefas de proteção e assistência consulares foram reforçadas, é absolutamente falso que se tenha buscado influenciar ou incentivar a participação em processos políticos internos dos Estados Unidos”, concluiu a chancelaria mexicana.

*Com informações da EFE 

Acompanhe tudo sobre:MéxicoEstados Unidos (EUA)

Mais de Mundo

EUA suspende agentes do ICE após morte em Minneapolis

União Europeia avança em debate para banir redes sociais para adolescentes

Documento explica planos militares de Trump para China e América Latina

Brasil busca aumentar fluxo de turistas espanhóis que visitam o país

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Para um dos fundadores da OpenAI, o vibe conding mudou a setor tech para sempre

Esporte

Mano Menezes será novo técnico do Peru, diz jornal

Mercado Imobiliário

Condomínio de luxo na Itália vira atalho para visto europeu a brasileiros

Um conteúdo Bússola

Autoconhecimento: o diferencial estratégico para a liderança atual