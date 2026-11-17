Em meio às ofertas de fim de ano, a educação executiva também entrou no calendário de promoções. A Black Friday EXAME Saint Paul dá acesso a seis MBAs online por 10 anos a quem contratar um deles, em um formato que reúne áreas como finanças, liderança, marketing e inteligência artificial.

Como funciona a Black Friday EXAME Saint Paul

O participante escolhe um MBA principal, que dá direito ao diploma. Os outros cinco programas ficam liberados para estudo durante todo o período de acesso, e os lançamentos feitos nos próximos 10 anos entram automaticamente. Todos os cursos são 100% online, e a página da campanha informa que o conteúdo é revisado mensalmente.

Os seis programas são Finanças Corporativas, IA para Negócios, Liderança e Gestão, Marketing, Branding e Performance, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado. Cada um tem um recorte próprio, o que permite combinar, por exemplo, uma formação em gestão com outra em dados ou finanças.

Uma única oferta, diversas possibilidades de formação. Aproveite a Black Friday para ter 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul.

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Por que a requalificação entrou na pauta das lideranças

Dados do Fórum Econômico Mundial indicam que 39% das habilidades exigidas hoje devem mudar até 2030 e que 59% da força de trabalho global precisará de requalificação ou aprimoramento nesse período. No Brasil, o levantamento aponta que quase nove em cada dez empresas planejam desenvolver as competências de suas equipes nos próximos cinco anos.

O tema também aparece na retenção de talentos. Segundo a KPMG, 62% dos profissionais afirmam que o apoio da empresa ao desenvolvimento de habilidades pesa na decisão de entrar, ficar ou deixar uma organização.

Nesse contexto, os MBAs como caminhos para aprofundar conhecimentos e ampliar a visão profissional aparecem como uma das opções para quem busca estudar de forma estruturada, em formato online.

O que observar antes de escolher um MBA

Momento de carreira e área de atuação

Analistas e coordenadores podem priorizar programas que aprofundem a técnica da função atual, como finanças ou inteligência de mercado. Para gerentes e diretores, formações em liderança e gestão ou em IA para negócios dialogam com decisões estratégicas e de longo prazo.

Planeje seus próximos passos profissionais com mais possibilidades de formação. Na Black Friday da EXAME Saint Paul, você tem 10 anos de acesso a todos os MBAs online.

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Regras de certificação e condições

Um ponto que merece atenção é a diferença entre acesso e certificação. O diploma é emitido apenas para o MBA principal, enquanto os demais dão acesso ao conteúdo completo. A conclusão de cada programa depende de requisitos acadêmicos e das regras da campanha.

Prazos, formas de pagamento e condições de contratação constam no regulamento publicado na página oficial, que deve ser consultado antes da decisão.

Informações para quem avalia a oferta

A Black Friday EXAME Saint Paul está estruturada em torno de um acesso de 10 anos a seis MBAs online, com diploma para o programa escolhido como principal. Os indicadores do Fórum Econômico Mundial e da KPMG mostram que requalificação e retenção de talentos seguem no radar de empresas e profissionais. Quem quiser comparar os programas encontra na página da campanha a descrição de cada MBA, as condições vigentes e o regulamento.

Garanta 10 anos de acesso a todos os MBAs online da EXAME Saint Paul com a oferta especial de Black Friday. Aproveite a oportunidade para investir no seu desenvolvimento profissional.

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