China conecta à rede a primeira turbina eólica offshore de 20 Megawatts do mundo

A China conectou à rede elétrica a primeira turbina eólica offshore de 20 megawatts (MW) do mundo após concluir com sucesso os testes no mar do sul da província de Fujian. A informação foi divulgada pela China Three Gorges Corporation. O projeto entrou em operação após finalizar, em ambiente marítimo, as etapas de instalação, testes e conexão à rede, estabelecendo um marco inédito no setor de energia eólica offshore.

Trata-se do primeiro projeto chinês a concluir integralmente essas etapas com uma turbina offshore de capacidade ultragrande. Com isso, o país amplia suas capacidades em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, construção e operação de turbinas eólicas de grande porte em alto-mar.

A turbina está instalada a mais de 30 quilômetros da costa, em uma área com profundidade superior a 40 metros. O centro do cubo alcança 174 metros de altura, o equivalente a um edifício de 58 andares. O rotor possui 300 metros de diâmetro e varre uma área semelhante a cerca de dez campos de futebol padrão.

Em condições nominais de operação, a turbina pode gerar mais de 80 milhões de quilowatt-hora (kWh) por ano. Esse volume de energia é suficiente para atender ao consumo anual de aproximadamente 44 mil residências. Além disso, a geração substitui cerca de 22 mil toneladas de carvão padrão por ano.

O equipamento utiliza pás com perfil aerodinâmico desenvolvidas integralmente na China. O projeto combina design leve com integração digital e inteligente. Como resultado, o peso por megawatt foi reduzido em mais de 20% em relação à média do setor, enquanto a eficiência na captação do vento e na geração de energia aumentou.

Dessa forma, a nova turbina oferece suporte tecnológico e industrial para a expansão da energia eólica offshore da China em áreas marítimas mais profundas e distantes da costa, ampliando o alcance dos projetos futuros.