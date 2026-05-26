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EUA mantêm conversas com Irã mesmo após novos ataques no estreito de Ormuz

Rubio diz que Trump busca acordo com Irã, mas admite impasse nas negociações

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de maio de 2026 às 06h07.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou nesta terça-feira, 26, que um acordo entre Washington e Teerã ainda é possível, apesar da escalada militar registrada nas últimas horas no Oriente Médio e das dúvidas sobre a sustentação do cessar-fogo informal entre os dois países.

“Houve algumas conversas no Catar hoje, então vamos ver se conseguimos avançar. Há muita discussão de um lado para o outro sobre a redação específica do documento inicial, então vai levar alguns dias”, disse Rubio durante visita oficial à Índia.

A fala ocorre após os Estados Unidos realizarem novos ataques no sul do Irã, classificados pelo Pentágono como ações de “legítima defesa” contra bases de lançamento de mísseis e embarcações iranianas próximas ao estreito de Ormuz.

Apesar da nova ofensiva, Rubio indicou que a Casa Branca ainda aposta em uma saída diplomática para encerrar o conflito iniciado há três meses.

“O presidente Donald Trump expressou seu desejo de conseguir. Ele ou vai fazer um bom acordo ou não vai ter acordo”, afirmou.

As negociações entre EUA e Irã avançam em torno de um possível acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, e ampliar o cessar-fogo firmado em abril. Ainda assim, seguem travadas em temas centrais, como o programa nuclear iraniano, o futuro das sanções econômicas e o papel de Teerã na segurança da região.

Nas últimas horas, o clima voltou a piorar após o Irã afirmar ter derrubado um drone militar americano MQ-9 Reaper no Golfo e ameaçar retaliar qualquer nova violação do cessar-fogo por parte dos EUA.

A instabilidade também mantém pressão sobre os mercados globais. O petróleo voltou a subir nesta terça-feira diante da percepção de que um acordo definitivo ainda está distante.

*Com AFP

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstados Unidos (EUA)

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