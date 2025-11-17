Emirates faz pedido de compra de 65 aviões da Boeing por US$ 38 bi

A Emirates, maior companhia aérea do Oriente Médio, anunciou nesta segunda-feira, 17, um pedido de compra de 65 aviões Boeing 777-9, em um acordo avaliado em US$ 38 bilhões (R$ 201 bilhões). As entregas estão previstas para começar a partir do segundo trimestre de 2027.

O pacote inclui ainda 130 motores GE9X, fabricados pela americana General Electric.

O anúncio foi feito pelo CEO da Emirates, sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, durante o primeiro dia do Salão Aeronáutico de Dubai. "Este é um compromisso de longo prazo e uma prova da nossa parceria com a Boeing e a GE, bem como com a indústria aeroespacial americana", disse.

Maior cliente do Boeing 777

A Emirates, atualmente a companhia aérea mais lucrativa do mundo, divulgou recentemente um lucro semestral de US$ 2,9 bilhões (R$ 15,35 bilhões). Durante a coletiva, Ahmed disse que cada aeronave foi “cuidadosamente integrada aos planos de crescimento da Emirates”.

Controlada pelo governo de Dubai, a empresa é a maior cliente do Boeing 777 hoje. Com o novo pedido, sua carteira total com a Boeing chega a 315 aeronaves — incluindo 270 jatos da família 777X, dez cargueiros 777 e 35 unidades do 787 — enquanto o acordo com a GE Aerospace soma agora 540 motores da linha GE9X.

Em nota, a presidente da divisão de aviões comerciais da Boeing, Stephanie Pope, afirmou que a fabricante vê a nova encomenda como uma demonstração de confiança. Segundo ela, a Boeing se sente “profundamente honrada por a Emirates ter escolhido novamente o Boeing 777X para impulsionar seu futuro”.

Após o anúncio, as ações da Boeing caíam 0,34%.

*Com informações da AFP