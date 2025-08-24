EUA exigem redes sociais em "modo público" para vistos estudantis

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou em suas redes sociais que agora é obrigatório ajustar as configurações de privacidade de suas redes sociais para modo "público" para solicitação dos vistos “F, M e J” — voltados a estudantes e intercambistas.

Conforme a publicação no X, “essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende aos requisitos para a entrada nos Estados Unidos”.

Os agendamentos foram retomados no site: https://ais.usvisa-info.com/

Queda de vistos estudantis

O número total de chegadas de estudantes estrangeiros com vistos estudantis nos Estados Unidos caiu 28% em julho na comparação anual, segundo dados da Administração de Comércio Internacional (ITA, na sigla em inglês), na quarta queda consecutiva do ano.

Em julho de 2024, o total de chegadas de estudantes estrangeiros nos EUA foi de 110 mil. Neste ano, o número caiu para 79 mil no mesmo período.

A queda foi maior para estudantes asiáticos. A chegada de estudantes da Índia despencou 46%, enquanto a China registrou um declínio de 26% na comparação ano a ano. O declínio é particularmente preocupante nesse caso, já que os dois países são as maiores fontes de estudantes estrangeiros nos EUA.

Revisão de vistos

O Departamento de Estado disse na última quinta-feira, 21, que está revisando os registros de mais de 55 milhões de estrangeiros com vistos válidos nos Estados Unidos, para identificar possíveis irregularidades que possam levar à revogação do documento ou até à deportação.

Segundo uma reportagem da Associated Press (AP), todos os titulares de vistos estão sujeitos a um processo de “verificação contínua”, que pode resultar no cancelamento do visto caso surjam indícios de "inelegibilidade".

De acordo com o departamento, fatores como permanência além do prazo permitido, envolvimento em atividades criminosas, ameaça à segurança pública, participação em ações terroristas ou apoio a organizações ligadas ao terrorismo podem ser responsáveis pela revogação do documento.