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EUA e Israel atacam refinarias de gás no Irã

Instalações em Pars Sul foram atingidas e mobilizaram equipes de emergência

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de março de 2026 às 10h56.

Israel e Estados Unidos atacaram nesta quarta-feira, 17, refinarias de gás do Irã na Zona Econômica Especial de Energia de Pars Sul, em Asaluyeh, no sul do país, segundo a agência iraniana Tasnim.

O bombardeio atingiu parte das instalações, provocando incêndios e mobilizando equipes de resgate e combate às chamas. Autoridades locais orientaram a população a evitar a região enquanto os trabalhos de contenção continuam.

O complexo de Pars Sul é um dos principais polos energéticos do Irã, concentrando parte relevante da produção de gás do país.

O ataque ocorre poucos dias após outra ofensiva americana contra a ilha de Ilha de Kharg, considerada estratégica para a indústria petrolífera iraniana.

Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a operação destruiu completamente os alvos militares e classificou a ação como um dos bombardeios mais poderosos já realizados na região.

Escalada após troca de ataques

A nova ofensiva acontece em meio à intensificação do conflito. Na terça-feira, Israel informou ter realizado uma nova onda de ataques aéreos contra infraestruturas no Irã, após identificar o lançamento de mísseis iranianos em direção ao território israelense.

O episódio marca mais um capítulo da escalada militar entre os países, que vêm trocando ataques diretos nos últimos dias.

Irã ameaça retaliação

Após o ataque à ilha de Kharg, o Irã afirmou que poderia retaliar atingindo “toda a infraestrutura petrolífera, econômica e energética relacionada aos Estados Unidos” no Oriente Médio caso novas ofensivas ocorressem.

A nova ação contra refinarias de gás reforça o risco de ampliação do conflito e de impactos sobre o mercado global de energia, já pressionado pela instabilidade na região.

*Com EFE

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