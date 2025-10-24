Mundo

EUA diz que países devem normalizar relações com Israel

Hamas informou que grupo está disposto a cumprir o cessar-fogo em Gaza

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10h59.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou nesta sexta-feira, 24, que há países interessados em normalizar relações com Israel, embora a decisão dependa de um acordo regional mais amplo.

Rubio chegou ao país na quinta-feira para acompanhar o cessar-fogo promovido pelos EUA em Gaza e destacou que um fim duradouro do conflito poderia incentivar novas adesões aos Acordos de Abraão, firmados em 2020 com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos.

“Existem muitos países que querem se unir aos acordos”, disse Rubio. “Acredito que alguns países provavelmente poderiam aderir agora mesmo, se quisessem, mas queremos fazer algo grande a esse respeito, então estamos trabalhando nisso”, completou.

Ele ressaltou, ainda, que a normalização de relações com países como a Arábia Saudita dependeria de avanços em direção a um Estado palestino independente, uma questão que o premiê israelense Benjamin Netanyahu se recusa a conceder.

Hamas reafirma compromisso com cessar-fogo

Do lado palestino, o Hamas reiterou a disposição de cumprir o cessar-fogo em Gaza. Hossam Bradan, membro do gabinete político do grupo, afirmou que o Hamas está agindo “com total seriedade e credibilidade” e destacou o papel do Egito como mediador.

Segundo Bradan, todas as facções palestinas importantes participaram das negociações no Cairo e concordaram com uma “visão unificada” para implementar o acordo de maneira a beneficiar o povo palestino.

Ele acrescentou que as reuniões também visam delinear a segunda fase do cessar-fogo, que envolve questões mais complexas, como o desarmamento do grupo, a reconstrução e o futuro governo de Gaza, sem fornecer detalhes sobre os próximos passos.

Bradan afirmou que o objetivo é evitar o retorno da devastação que resultou na morte de mais de 68 mil palestinos nos últimos anos.

*Com informações da EFE e AFP

