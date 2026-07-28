Duas pessoas morrem após explosão em shopping no Japão atingido por terremoto

Duas mulheres morreram em um shopping da rede Aeon Mall, em Kumamoto, no sul do Japão, após uma explosão que se seguiu ao forte terremoto de magnitude 7,1 registrado nesta terça-feira, 28, na região. A informação é da emissora pública NHK, que citou autoridades locais nesta manhã.

Outras três pessoas foram registradas com parada cardiorrespiratória, sendo uma delas dentro do próprio shopping e duas em uma fábrica na cidade de Yatsushiro, onde uma chaminé desabou.

Pelo menos 50 pessoas foram levadas a hospitais com ferimentos, segundo a NHK. O relatório da emissora também indicou que 12 casas desabaram na região, com quatro casos de pessoas presas nos escombros.

O terremoto que antecedeu o incidente teve epicentro em Kumamoto, na ilha de Kyushu, e atingiu o nível máximo da escala sísmica japonesa em algumas áreas, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

Serviços de transporte e telefonia foram afetados

Imagens exibidas pela NHK mostraram construções em chamas ou parcialmente destruídas.

Um trem de carga descarrilou, os serviços ferroviários foram interrompidos e voos foram cancelados ou desviados. O aeroporto de Kumamoto fechou sua pista, segundo informações da agência Reuters. Cerca de 40 mil imóveis ficaram sem energia.

As operadoras KDDI e Docomo também registraram problemas nos serviços de telefonia móvel devido à falta de eletricidade e a falhas nas linhas de transmissão. Mais de 150 mil pessoas receberam orientações para procurar centros de evacuação.

A JMA alertou que as regiões mais afetadas ainda podem enfrentar novos tremores fortes e deslizamentos ao longo de aproximadamente uma semana.

Com informações da AFP