Veículo invade parada natalina nos EUA e deixa 5 mortos e 40 feridos

As autoridades do Wisconsin, norte dos Estados Unidos, investigam nesta segunda-feira as circunstâncias nas quais um veículo avançou no domingo contra uma multidão que acompanhava um desfile de Natal em Waukesha, uma tragédia que deixou cinco mortos e 40 feridos.

"Podemos confirmar que cinco pessoas morreram e 40 estão feridas. Porém, estes números podem mudar à medida que coletamos mais informações", afirmou em um comunicado a polícia da cidade de Waukesha em um comunicado. Uma pessoa foi detida.

O incidente aconteceu no domingo pouco depois das 16H30 locais (19H30 de Brasília), durante o desfile anual de Natal em Waukesha, subúrbio de Milwaukee.

"Um veículo SUV invadiu nossa parada de Natal, que estávamos realizando no centro da cidade", afirmou o chefe de polícia, Dan Thompson.

Ele disse que uma pessoa foi detida e que a polícia apreendeu o veículo envolvido. As forças de segurança não identificaram outras ameaças.

Um agente atirou contra o veículo em uma tentativa de parar o veículo, segundo as autoridades.

Inicialmente, 11 adultos e 12 menores de idade foram levados para seis hospitais da região, informou o comandante do corpo de bombeiros, Steven Howard.

As escolas permanecerão fechadas nesta segunda-feira e algumas rodovias estão bloqueadas, informou Thompson, enquanto a investigação prossegue.

O FBI anunciou que está auxiliando as autoridades locais.

O presidente Joe Biden foi informado e a Casa Branca "monitora de perto a situação em Wauskesha. Nossos corações estão com todos os que foram afetados por este incidente terrível", disse um funcionário da presidência.

"Entramos em contato com as autoridades estaduais e locais para oferecer o apoio e assistência necessários", completou.

Gritos ensurdecedores

Angelito Tenorio, que é candidato ao cargo de tesoureiro do estado do Wisconsin, estava no desfile e contou ao Milwaukee Journal Sentinel que "viu um SUV chegar, simpleemente acelerar e continuar a toda velocidade ao longo do trajeto da parada".

"E então ouvimos um estrondo forte e gritos ensurdecedores das pessoas que foram atingidas pelo veículo", acrescentou.

"Um de nossos padres está entre os feridos, assim como vários paroquianos e crianças da escola católica de Waukesha" declarou a porta-voz da igreja católica de Milwaukee, Sandra Peterson

O Journal Sentinel informou que imagens mostram a caminhonete avançando em grande velocidade contra a parada natalina, atrás da banda de música de uma escola.

"Tudo que ouvi foram gritos e depois pessoas gritavam os nomes de seus filhos", declarou ao canal CNN Angela O'Boyle, outra testemunha que mora próxima do local do desfile.

O governador do Wisconsin, Tony Evers, disse que ele e sua esposa estavam "rezando por Waukesha" e por "todas as crianças, famílias e membros da comunidade afetados por este ato sem sentido".

Vários congressistas expressaram condolências, incluindo os dois senados do estado, a democrata Tammy Baldwin e o republicano Ron Johnson.