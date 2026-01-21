Entenda a suspensão de vistos dos EUA que afetará brasileiros

A medida do governo Trump que suspende a emissão de vistos de imigrante para cidadãos de 83 países começa a valer nesta quarta-feira, 21.

Abaixo, as principais perguntas e respostas sobre a nova diretriz migratória:

Quem será afetado?

Cidadãos de 83 países, incluindo Brasil, Cuba, Irã, Rússia, Paquistão, Colômbia e Nigéria, não terão vistos de imigrante concedidos a partir de hoje.

Que tipo de visto está suspenso?

A suspensão vale apenas para vistos de imigrante — ou seja, vistos que permitem residência permanente nos EUA, como os de reunificação familiar ou green cards via trabalho.

Posso fazer a entrevista mesmo assim?

Sim. O Departamento de Estado continuará aceitando solicitações e realizando entrevistas, segundo o site da Embaixada dos EUA. No entanto, nenhum visto será emitido enquanto a suspensão estiver em vigor.

Há alguma exceção?

Sim. Cidadãos com dupla nacionalidade poderão solicitar o visto usando um passaporte de país que não esteja na lista — e, nesse caso, não serão afetados pela suspensão.

Já tenho um visto de imigrante aprovado. Ele será cancelado?

Não. A diretriz não revoga vistos já emitidos. Para dúvidas sobre entrada no país, a recomendação é consultar o Departamento de Segurança Interna (DHS).

Isso afeta vistos de turismo ou de estudante?

Não. A medida se aplica exclusivamente a vistos de imigrante. Vistos de turismo, estudo ou trabalho temporário permanecem válidos.

Qual a justificativa para a decisão?

Segundo o Departamento de Estado, o objetivo é garantir que os imigrantes sejam financeiramente autossuficientes e não dependam de programas de assistência social. A diretriz segue a linha defendida por Trump de evitar que imigrantes se tornem “encargo público”.

Por quanto tempo a suspensão ficará em vigor?

O governo não estipulou prazo para revisão ou encerramento da medida. Trata-se de uma diretriz de efeito indeterminado.