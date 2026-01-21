Mundo

Suspensão de vistos dos EUA que afeta brasileiros entra em vigor hoje

Medida atinge cidadãos do Brasil, Rússia, Irã e Nigéria; apenas vistos de turismo seguem válidos

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 05h33.

A medida do governo Trump que bloqueia a emissão de vistos de imigrante para 83 países, incluindo o Brasil, deve entrar em vigor nesta quarta-feira, 21, e marca uma nova etapa na política migratória dos Estados Unidos. A decisão foi tomada sob o argumento de que imigrantes não devem representar um fardo financeiro ao contribuinte americano.

Segundo o Departamento de Estado americano, a suspensão faz parte de uma revisão ampla de regras, políticas e diretrizes para reforçar a exigência de autossuficiência financeira de todos os novos residentes permanentes.

Entrevistas continuam, emissão é barrada

Os solicitantes ainda poderão enviar pedidos e comparecer às entrevistas consulares, mas nenhum visto de imigrante será concedido enquanto a medida estiver em vigor. Não há prazo definido para revisão ou encerramento da suspensão.

A decisão não afeta vistos de turismo nem outros vistos de não imigrante. Também estão isentos cidadãos com dupla nacionalidade que utilizarem passaporte de país fora da lista.

