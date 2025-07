Enchentes no Texas: 27 pessoas morrem em acampamento infantil

Na madrugada de sexta-feira, 4, o som do Rio Guadalupe transbordando foi o prenúncio de uma das maiores tragédias naturais do ano nos Estados Unidos. No estado do Texas, o Camp Mystic, um acampamento de verão exclusivo para meninas, foi atingido por uma enchente catastrófica que deixou 27 mortos entre campistas e monitoras.

O balanço foi confirmado nesta segunda-feira, 7, pelo próprio acampamento. As autoridades do Condado de Kerr informaram ainda que há dez meninas e um monitor desaparecidos, as buscas seguem na manhã desta segunda-feira. “Estamos orando por eles constantemente”, afirmou o acampamento em comunicado.

As águas subiram mais de 6 metros em menos de 2 horas, o que deu pouco espaço de tempo para que crianças, funcionários e moradores da região fugissem. O diretor e proprietário do Camp Mystic, Dick Eastland, também não resistiu — ele morreu enquanto tentava resgatar meninas presas pela enchente, segundo relato do neto nas redes sociais.

O Camp Mystic é um tradicional destino de férias no Texas, conhecido por promover atividades ao ar livre em contato com a natureza. Localizado às margens do Rio Guadalupe, o acampamento acabou se tornando epicentro da catástrofe. A administração do Mystic pediu respeito à privacidade das famílias e ressaltou que está colaborando com as equipes de resgate.

A previsão de novas chuvas na região acende o alerta para o risco de novas inundações, o que dificulta ainda mais os trabalhos de busca. “Pedimos suas orações contínuas. Que o Senhor continue envolvendo todos nós com Sua presença”, diz o comunicado da organização.

Enchentes no Texas

Além das 27 vítimas confirmadas no acampamento, o estado do Texas já contabiliza mais de 80 mortes relacionadas às enchentes dos últimos dias.

O gestor municipal de Kerrville, no condado de Kerr, Dalton Rice, disse no sábado que esta é a pior enchente na região desde 1987, quando dez adolescentes morreram.

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou neste domingo uma declaração de emergência por desastre natural para lidar com as enchentes no Texas e permitir que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) seja ativada na área.

O Serviço Nacional de Meteorologia disse que mais de 30 centímetros de chuva se acumularam em um período de apenas 12 horas na sexta-feira, elevando o Rio Guadalupe perto de Hunt ao seu segundo nível mais alto já registrado, 9,9 metros.

As enchentes devastaram a região de Hill Country, nos arredores de San Antonio, antes do fim de semana de feriado em que a comunidade havia planejado várias atividades para comemorar o Dia da Independência dos EUA.

(Com EFE e AFP)