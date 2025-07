Acampamento no Texas onde ao menos 27 meninas estão desaparecidas tem quase um século de existência

O Camp Mystic, localizado às margens do rio Guadalupe, próximo à cidade de Hunt, no Texas, é administrado por gerações da mesma família desde a década de 1930. O acampamento cristão de verão para meninas localizado às margens do rio Guadalupe, onde pelo menos 27 crianças estão desaparecidas após uma enchente catastrófica na sexta-feira, tem quase 100 anos de história. Suas instalações incluem um salão de recreação construído na década de 1920 com ciprestes locais.

Em um breve e-mail enviado aos pais na manhã de sexta-feira, o Camp Mystic informou ter sido atingido por "enchentes em nível catastrófico". O acampamento possui dois locais ao longo do rio, perto de Hunt, Texas.

Segundo o e-mail, os pais das meninas que ainda não foram localizadas já foram notificados. Cerca de 750 crianças estavam no acampamento nesta semana, disse o vice-governador do Texas, Dan Patrick, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

O acampamento afirmou que está colaborando com as operações de busca e resgate, mas enfrenta dificuldades, pois está sem energia elétrica, água ou Wi-Fi, e o acesso de ajuda está comprometido devido à destruição de uma rodovia próxima.

Nas redes sociais e por mensagens de texto, pais compartilharam fotos de algumas das meninas desaparecidas e trocaram relatos esperançosos sobre resgates dramáticos: meninas agarradas a árvores ou flutuando rio abaixo até um acampamento masculino a cerca de oito quilômetros de distância.

Camp Mystic: 20 meninas desaparecidas no acampamento após inundações no Texas (RONALDO SCHEMIDT/AFP Photo)

De acordo com o site do Camp Mystic, o objetivo do acampamento é “proporcionar às meninas um ambiente cristão saudável no qual possam desenvolver qualidades pessoais extraordinárias e autoestima”. O acampamento recebe famílias do Texas e de outros estados, com alunas mais jovens prestes a iniciar o terceiro ano do ensino fundamental no outono.

Fundado em 1926, o Camp Mystic é administrado por gerações da mesma família desde os anos 1930. Os atuais proprietários, Dick e Tweety Eastland, estão envolvidos com o acampamento desde 1974. Eles trabalharam ao lado dos donos anteriores durante anos após se formarem na Universidade do Texas, em Austin.

As atividades oferecidas incluem arco e flecha, culinária, treinos de líder de torcida, pesca e diversos esportes. Vídeos publicados no Instagram do acampamento mostram grupos grandes de meninas participando de apresentações de dança em grupo neste verão.

O trecho afetado do rio Guadalupe abriga vários acampamentos de verão infantis, incluindo o Camp La Junta, para meninos, a cerca de oito quilômetros do Camp Mystic. O acampamento masculino informou às famílias na sexta-feira que todos os meninos estavam em segurança e alimentados, mas que as evacuações não começariam antes das 19h (horário local).

A página do Facebook de outro acampamento feminino nas proximidades, o Heart o’ the Hills, informou que não estava em funcionamento no momento da enchente.