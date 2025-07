Trump diz que Brasil faz 'caça às bruxas' contra Bolsonaro e que ele só deve ser julgado nas urnas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou uma mensagem de apoio ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, na qual critica o Brasil pelos processos movidos contra ele, por acusação de tentativa de golpe de Estado.

"O Brasil está fazendo uma coisa terrível na forma como trata o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano!", escreveu Trump.

"Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo POVO. Eu conheci Jair Bolsonaro, e ele foi um líder forte, que realmente amava seu país — também, um negociador muito duro em COMÉRCIO. Sua eleição foi muito apertada e agora, ele está liderando nas pesquisas. Isso não é nada mais, nada menos, do que um ataque a um oponente político — algo que eu sei muito sobre! Aconteceu comigo, vezes 10, e agora nosso país é o "MAIS QUENTE" do mundo!", afirmou.

"O Grande Povo do Brasil não vai tolerar o que eles estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei de olho na CAÇA ÀS BRUXAS de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores, muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil — chama-se eleição. DEIXE BOLSONARO EM PAZ!", postou o presidente em sua rede social, a Truth Social.

Clima de tensão entre EUA e Brics

Horas antes desta postagem, Trump ameaçou aplicar uma tarifa extra de 10% sobre todos os países que apoiarem o que chamou de “política antiamericana dos Brics”. A medida passaria a valer a partir de 1º de agosto, mas ainda não foi oficializada.

A cúpula do Brics, realizada neste domingo e segunda-feira no Rio de Janeiro, fez uma crítica às tarifas impostas de modo unilateral, em sua declaração final. O texto, no entanto, não cita o líder americano nominalmente. O presidente Lula lidera o bloco em 2025 e é o anfitrião do evento.

Em declarações anteriores, Trump chegou a ameaçar tarifas de até 100% sobre produtos de países que abandonassem o uso do dólar. O Brics tem defendido ampliar as transações em moedas locais, mas ainda está distante de ter uma moeda própria.