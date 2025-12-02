Enchentes na Ásia já deixam mais de 1.200 mortos

O balanço das inundações em vários países da Ásia superou nesta terça-feira, 2, a marca de 1.200 mortos. Governos e organizações humanitárias atuam para apoiar milhares de pessoas isoladas na Indonésia e no Sri Lanka, regiões que registram os maiores danos após dias de chuvas intensas.

A maior parte das mortes ocorreu na ilha de Sumatra, onde o total chegou a 631 vítimas e 472 desaparecidos, segundo a agência de gestão de desastres.

Na última semana, chuvas torrenciais atingiram o Sri Lanka, Sumatra, o sul da Tailândia e o norte da Malásia. Em Aceh, uma das áreas mais afetadas na Indonésia, moradores relatam perdas materiais e falta de água potável. Misbahul Munir, 28 anos, disse à AFP que a água chegou ao pescoço durante a inundação e destruiu todos os móveis da casa.

A queda do nível da água revela a extensão dos danos. Centenas de milhares de pessoas buscam abrigo e enfrentam dificuldade para obter alimentos e itens essenciais. Em Banda Aceh, moradores aguardam em filas por combustível devido ao bloqueio de estradas. O governo da Indonésia anunciou o envio de 34 mil toneladas de arroz e 6,8 milhões de litros de óleo de cozinha para Aceh e outras províncias de Sumatra.

Risco de escassez e situação crítica no Sri Lanka

Organizações de ajuda alertam para risco de desabastecimento. A Islamic Relief afirmou que comunidades de Aceh podem enfrentar fome se as rotas de abastecimento não forem restabelecidas em sete dias.

No Sri Lanka, autoridades atualizaram o número de mortos para 410 e o de desaparecidos para 336. Em Colombo, as chuvas cessaram na segunda-feira, permitindo o início da limpeza de casas e comércios. Em Ma Oya, moradores relatam lama acumulada após o recuo da água.

O presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, declarou estado de emergência e classificou o episódio como “o maior e mais difícil desastre natural” da história do país. Os prejuízos são os mais severos desde o tsunami de 2004, que deixou quase 31 mil mortos.

Na Tailândia, 176 pessoas morreram no sul do país, segundo dados de segunda-feira. Autoridades locais enfrentam críticas da população pela resposta à emergência. Dois funcionários do governo foram suspensos. Na Malásia, as enchentes causaram duas mortes no estado de Perlis.

A região do sul e sudeste asiático vive o auge da temporada de monções, que provoca chuvas intensas e deslizamentos. Especialistas afirmam que as mudanças climáticas ampliam a intensidade das tempestades ao elevar a umidade retida na atmosfera.

