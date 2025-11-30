Número de mortos por inundações na Ásia passa dos 900

O balanço das inundações que devastaram Indonésia, Tailândia, Malásia e Sri Lanka ao longo da última semana subiu neste domingo, 30, para mais de 900 mortos, segundo autoridades locais.

Centenas de pessoas seguem desaparecidas. Equipes de emergência enfrentam dificuldades para chegar às regiões mais isoladas.

A Indonésia permanece como o país mais atingido, com 442 mortes e 402 desaparecidos, conforme a agência nacional de gestão de desastres. Na ilha de Sumatra, onde cidades inteiras seguem isoladas, o governo mobilizou dois navios de guerra para enviar suprimentos e reforçar as operações de busca.

No Sri Lanka, o Centro de Gestão de Catástrofes atualizou para 334 o número de mortos após uma semana de chuvas intensas provocadas pelo ciclone Ditwah. Outras 400 pessoas seguem desaparecidas.

O governo decretou estado de emergência e estima que mais de 830 mil moradores precisem de assistência, enquanto um terço da população enfrenta cortes de energia e água potável.

A Tailândia registrou 162 mortes, e dezenas de milhares de moradores estão desabrigados. Críticas à resposta do governo cresceram nos últimos dias, levando à suspensão de dois administradores locais. Autoridades anunciaram compensações financeiras às famílias das vítimas.

Na Malásia, as enchentes no estado de Perlis resultaram em duas mortes confirmadas.

Desaparecidos e desabrigados

Cidades de Sumatra, como Tapanuli Central e Sibolga, continuam inacessíveis, e moradores relatam falta de ajuda externa. Regiões rurais estão cobertas por lama espessa após a queda do nível da água. Já no Sri Lanka, áreas próximas ao rio Kelani seguem inundadas mesmo após a passagem do ciclone pela Índia.

A tragédia é considerada a pior no Sri Lanka desde 2017 e reacende o alerta sobre o impacto das mudanças climáticas, que têm intensificado tempestades, enchentes repentinas e ventos mais fortes em toda a região.