Enchente 'bíblica' na China provoca caos e atingidos denunciam falta de assistência

A província de Guangdong, no sul da China, enfrentou chuvas intensas entre o último sábado, 2, e a quarta-feira, 6, com um volume de 622,6 mm, quase três vezes maior que a média mensal da região, segundo a Reuters.

As precipitações resultaram nas enchentes consideradas as piores em várias gerações, afetando principalmente a vila de Pingtou.

A inundação deixou ruas alagadas e destruiu casas, incluindo residências de dois andares que até então não haviam sofrido com esse tipo de desastre.

Segundo moradores, a água atingiu níveis que ultrapassaram um metro em algumas áreas, causando danos a móveis, eletrodomésticos e estruturas residenciais.

Apesar da gravidade da situação, moradores de Pingtou informaram que não receberam avisos prévios sobre o risco de enchentes.

Cerca de 75 mil pessoas foram evacuadas na província como medida preventiva, mas a ausência de alertas específicos para a vila resultou numa preparação precária da população local.

“Não nos foi fornecida nem uma garrafa de água mineral”, relatou à Reuters um morador identificado como Zhong.

Além das perdas materiais, as enchentes também prejudicaram atividades econômicas, como a criação de peixes e patos, que sofreram perdas estimadas em cerca de 120 mil yuans (algo em torno de R$ 90 mil). Moradores desabrigados enfrentam ainda dificuldades para acessar ajuda humanitária.

Resposta governamental

Em resposta ao desastre, o governo chinês anunciou um pacote de auxílio de 430 milhões de yuans (aproximadamente R$ 325 milhões) para assistência em desastres naturais.

Esse valor soma-se a outros R$ 4,4 bilhões destinados desde abril para enfrentar os impactos das chuvas recordes, ondas de calor e outras condições climáticas extremas que têm afetado diferentes regiões do país.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o número total de vítimas fatais na vila de Pingtou, mas a mídia estatal reporta pelo menos sete mortes em toda a província devido às enchentes.