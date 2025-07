Enchente invade estação de metrô em Nova York e forma ‘gêiser’ de água; veja vídeo

O impacto das chuvas também foi sentido em outros estados da costa leste dos Estados Unidos. Alertas de enchentes repentinas foram emitidos para Washington D.C., Baltimore, Newark (Nova Jersey), Arlington (Virgínia), o Aeroporto Nacional Reagan e partes da Pensilvânia.

Em Nova Jersey, uma das áreas mais afetadas, o governador Philip D. Murphy declarou estado de emergência e pediu que a população permanecesse em casa. “Por favor, fique em casa e evite viagens desnecessárias”, publicou ele no X (antigo Twitter).

Na cidade de New Providence, no Condado de Union, a cerca de 40 quilômetros de Nova York, choveu cerca de 18 centímetros em menos de cinco horas, segundo Philip Colvin, coordenador da equipe de gestão de emergências.

NEW: NWS REPORTS FLASH FLOOD WARNING NOW IN EFFECT FOR ALL FIVE BOROUGHS

Thunderstorms are producing heavy rain across NYC. Flash flooding is already happening or expected to begin shortly. Up to 2 more inches of rain may fall quickly.

Areas affected include, but are not… pic.twitter.com/3gfq3K6Xag

— NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) July 14, 2025