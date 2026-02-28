Destroços de drone causam incêndio no hotel Burj Al Arab de Dubai

As autoridades de Dubai informaram neste domingo (1º, data local) que os destroços de um drone que foi interceptado causaram um incêndio no hotel de luxo Burj Al Arab, depois que o Irã lançou uma onda de ataques contra vários países do Golfo.

"As autoridades confirmam que um drone foi interceptado e que os destroços causaram um pequeno incêndio na fachada externa do Burj Al Arab", indicou o escritório de imprensa de Dubai em seu perfil na rede social X.

"As equipes da Defesa Civil responderam imediatamente e controlaram o incidente. Não há registro de feridos", acrescentou.

Mais cedo, um incêndio foi registrado nas proximidades da entrada de um hotel de luxo em Dubai durante um ataque aéreo iraniano, segundo imagens divulgadas nas redes sociais. As informações são do site The Independent.

Vídeo verificado pelo jornal britânico mostra o momento em que um projétil atinge a área externa do hotel Fairmont The Palm, localizado na região de Palm Jumeirah, uma das mais sofisticadas da cidade.

O escritório de mídia do governo de Dubai informou que “um incidente ocorreu em um prédio na área de Palm Jumeirah” e confirmou que quatro pessoas ficaram feridas. Procurado pelo site, o hotel não respondeu aos contatos.

Explosões também foram ouvidas no Bahrein, nos Emirados Árabes Unidos, na Jordânia e no Catar, após o regime iraniano alertar que retaliaria eventuais ataques dos Estados Unidos e de Israel — ofensiva que, segundo o jornal, foi lançada na noite anterior.

*Com informações da AFP