Nasa adia missão que levará humanos de volta à Lua após detectar vazamento

A Nasa anunciou nesta terça-feira, 3, o adiamento para março do lançamento de sua primeira missão tripulada à Lua em mais de meio século. A decisão foi tomada após a identificação de um vazamento de combustível durante um teste considerado decisivo antes da decolagem.

A agência realizou nas primeiras horas do dia uma simulação em “condições reais”, que seria o último grande ensaio antes do lançamento previsto para 8 de fevereiro. Com a conclusão do teste, a Nasa decidiu abrir mão da janela de fevereiro e trabalhar com a possibilidade de lançamento a partir de março.

Segundo o diretor da agência, Jared Isaacman, as equipes tiveram de lidar com um vazamento de hidrogênio líquido em uma interface do estágio central do foguete durante o abastecimento dos tanques. O problema exigiu interrupções para aquecer equipamentos e ajustar a vazão do propelente.

Apesar de todos os tanques terem sido completamente abastecidos e a contagem regressiva ter avançado até cerca de cinco minutos do lançamento, o vazamento se intensificou, levando à interrupção das operações.

Isaacman afirmou que a segurança segue como prioridade absoluta e que a missão só será lançada quando a agência considerar que está totalmente pronta.

O teste também simulou a capacidade de carregar mais de 700 mil galões de propelentes criogênicos no foguete SLS, de 98 metros de comprimento, além de uma contagem regressiva completa e procedimentos de retirada segura do combustível.

A missão tem duração estimada de cerca de dez dias e não prevê pouso na Lua. O plano é que a nave voe ao redor do satélite natural da Terra, com a participação de três astronautas americanos e um canadense.

Antes do teste desta terça-feira, a Nasa avaliava 14 janelas de lançamento possíveis, entre 8 de fevereiro e 30 de abril.

*Com informações da AFP