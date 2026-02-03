EUA reabrem missão na Venezuela e discutem plano de transição

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, reuniu-se nesta segunda-feira, 3, com a nova encarregada de negócios dos Estados Unidos no país, Laura Dogu, que chegou a Caracas no fim de semana para reabrir a missão diplomática americana, fechada há sete anos após a ruptura das relações entre os dois países.

O encontro ocorreu no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, segundo informou o ministro da Comunicação, Miguel Ángel Pérez Pirela, em publicação no Telegram.

De acordo com ele, Delcy recebeu Dogu em agenda oficial, sem divulgação de detalhes sobre o conteúdo da conversa.

Em nota, o governo venezuelano afirmou apenas que a reunião integrou a “agenda de trabalho entre a República Bolivariana da Venezuela e os Estados Unidos da América”.

Reabertura da missão e plano de transição

Laura Dogu também se manifestou sobre o encontro em publicação na rede social X (Twitter). Segundo a diplomata, ela se reuniu com Delcy Rodríguez e com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, para reiterar os pontos do plano apresentado pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, para a Venezuela.

De acordo com Dogu, a proposta está estruturada em três etapas: estabilização, recuperação econômica e reconciliação, seguidas de um processo de transição política no país.

A diplomata desembarcou em Caracas no sábado para reabrir oficialmente a missão diplomática dos Estados Unidos, encerrada desde a ruptura das relações bilaterais. A chegada ocorre em meio a uma reaproximação entre os dois governos após a captura do presidente Nicolás Maduro por tropas americanas durante uma operação em Caracas no início de janeiro.

A embaixada dos Estados Unidos na Venezuela divulgou imagens da chegada de Dogu ao Aeroporto Internacional Simón Bolívar, na região metropolitana da capital.

Segundo Washington, Dogu atuará como encarregada de negócios da Unidade de Assuntos da Venezuela e trabalhará com representantes do setor público, da iniciativa privada e da sociedade civil para implementar o plano de três fases proposto pelo Departamento de Estado.

*Com informações da EFE