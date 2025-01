Elon Musk participa por vídeo de comício da extrema direita na Alemanha

O bilionário Elon Musk deu seu apoio ao partido de extrema-direita AfD por videoconferência em um comício na Alemanha neste sábado, 25. O discurso acontece em meio à controvérsia após um gesto polêmico feito durante a posse de Donald Trump, que foi comparado à saudação nazista.

“É bom ter orgulho de ser alemão. Lutem por um futuro brilhante para a Alemanha”, declarou o homem mais rico do mundo. Segundo dados do AfD, o evento reuniu cerca de 4.500 apoiadores na Feira de Halle, no leste do país. Musk descreveu o partido como a “melhor esperança para a Alemanha”, sob aplausos entusiasmados do público.

Elogios à Alemanha e críticas ao governo

Em seu vídeo, Musk exaltou a “nação alemã”, afirmando que ela possui “milhares de anos de história”. Ele mencionou que o imperador romano Júlio César já havia se impressionado com a determinação das tribos germânicas.

Por outro lado, criticou o governo atual, afirmando que ele “reprime agressivamente a liberdade de expressão”.

"Lutar, lutar, lutar", diz Musk sobre o AfD

Elon Musk incentivou o AfD a “lutar, lutar, lutar” por “mais autodeterminação para a Alemanha e os países da Europa, com menos interferência de Bruxelas”.

Nas últimas semanas, o bilionário tem se envolvido na política interna da Alemanha e de outros países europeus, utilizando sua plataforma X (antigo Twitter) para publicar comentários e reforçar seu apoio ao AfD.

O partido, conhecido por suas posições contrárias aos migrantes, ocupa o segundo lugar nas pesquisas para as eleições legislativas de 23 de fevereiro, com 20% das intenções de voto, ficando atrás dos conservadores da CDU/CSU, que possuem cerca de 30%.

Declarações polêmicas e apoio contínuo

Musk tem sido alvo de críticas por ataques direcionados a líderes alemães. Ele já chamou o chanceler social-democrata Olaf Scholz de “louco” e “imbecil incompetente”, além de se referir ao presidente Frank-Walter Steinmeier como “tirano”.

O apoio ao AfD ocorre em um momento em que Musk enfrenta acusações de realizar gestos descritos como “fascistas” ou “nazistas” durante a posse de Donald Trump na última segunda-feira.

Recentemente, Musk também ampliou suas declarações de apoio a partidos de extrema direita na Europa, utilizando o X como principal ferramenta de amplificação. Sua interferência nos assuntos europeus gerou críticas por parte de líderes do continente, com exceção da primeira-ministra italiana de extrema direita, Giorgia Meloni.

"Só o AfD pode salvar a Alemanha"

No dia 21 de dezembro, Musk declarou oficialmente seu apoio ao AfD no X, afirmando que “só o AfD pode salvar a Alemanha”. No início de janeiro, ele promoveu um intercâmbio em sua plataforma com a copresidente do partido, Alice Weidel, reafirmando seu apoio.

Weidel retribuiu o gesto neste sábado, agradecendo publicamente ao bilionário. “Desejamos a você, ao presidente Donald Trump e ao vice-presidente JD Vance o melhor para recuperar a grandeza da América”, afirmou.