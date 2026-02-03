Consultoria de investimentos API Capital alcança primeiro R$ 1 bilhão em tempo recorde

Em pouco tempo, a API Capital saiu de uma operação embrionária para se tornar uma das consultorias de investimentos que mais cresce no país.

Fundado em 2021, a empresa construiu uma trajetória marcada por decisões estratégicas bem definidas, crescimento consistente e uma estrutura que foge dos padrões mais comuns do mercado.

O resultado desse caminho foi a conquista da marca de R$ 1 bilhão sob consultoria em menos de três anos, um feito relevante entre casas mais consolidadas.

Criada por Guilherme Folchini, Heitor Oro e Guilherme Barbosa, a API nasceu com uma proposta clara: construir uma operação sólida, com visão de longo prazo e foco absoluto na experiência do cliente.

Desde o início, os sócios optaram por um crescimento estruturada, priorizando processos, governança e capacidade de execução antes de acelerar a expansão.

"O que nos moveu desde o começo foi a vontade de fazer um trabalho bem-feito, com responsabilidade e visão de longo prazo. O crescimento acabou sendo consequência dessa escolha", diz Guilherme Barbosa, diretor de investimentos e sócio da API Capital.

Ao longo dessa trajetória, a empresa passou a ganhar escala, ampliar presença geográfica e atrair famílias que buscavam uma relação mais próxima, contínua e estratégica com seus recursos financeiros.

A atuação da API se baseia em orientação patrimonial, com liberdade para definir parceiros, desenhar processos próprios e atuar como uma extensão da tomada de decisão financeira de seus clientes – um formato ainda em amadurecimento no Brasil.

Independência estratégica

Mesmo tendo liberdade para operar com múltiplas instituições, a API acabou concentrando parte da alocação em uma única casa.

A concentração no BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) acabou acontecendo naturalmente e refletiu o alinhamento natural entre critérios importantes para a experiência do cliente — custo, qualidade de plataforma, amplitude de produtos, eficiência operacional e aderência ao modelo consultivo.

A integração começou em fevereiro de 2023, e hoje, tem majoritariamente seus clientes com contas no BTG Pactual – sem contratos de exclusividade.

Para a consultoria, trata-se de um movimento natural: se o modelo é independente, a escolha também precisa ser. E neste caso, a escolha foi permanecer onde acreditam entregar mais valor ao cliente.

Diferente de muitas consultorias que surgiram nos últimos anos, a API evitou atalhos.

O foco dos sócios sempre foi estrutura, processos e tecnologia. Já no início, a empresa apostou em um CRM de alto padrão e na formação de um backoffice capaz de sustentar escalabilidade sem perder precisão operacional.

Expansão nacional e internacional

Criada em fevereiro de 2023, em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a API Capital hoje atua em 7 estados brasileiros e segue ampliando capilaridade no sul do país.

O Rio de Janeiro tornou-se um hub estratégico com planos de abrir um novo escritório próprio em breve.

Na França, onde inicialmente buscavam apenas reforço digital e de marketing, a demanda local evoluiu para uma unidade consultoria ativa. Sinal de que a expansão internacional deve se aprofundar. Nos bastidores, os Estados Unidos já aparecem como próximo destino natural no médio prazo.

Os próximos passos da operação

O primeiro bilhão chegou anos antes do previsto. Agora, a meta de R$ 2 bilhões já em 2026 reflete não apenas ambição, mas confiança de que a estrutura construída permite acelerar em ritmo superior ao mercado.

A combinação de governança sólida, estrutura consultiva madura e decisões estratégicas independentes tem colocado a API Capital no nível de padrões internacionais.

A expectativa interna é que 2026 marque o ciclo mais acelerado da empresa, impulsionado por novos talentos, expansão geográfica e a consolidação do modelo consultivo no Brasil.