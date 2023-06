Elon Musk diz apoiar relação estável entre China e EUA

O empresário e CEO da Tesla, Elon Musk, esteve na China e se reuniu com autoridades chinesas. Musk disse que o povo chinês é inteligente e diligente, e o desenvolvimento da China tem sido natural. Ele afirmou que os interesses dos EUA e da China estão altamente interligados, e sua empresa não apoia o desacoplamento econômico ou medidas que interrompam as cadeias de produção e suprimentos.

A Tesla tem fábrica na China. Segundo Musk, a empresa está disposta a expandir ainda mais seus negócios no país e compartilhar as oportunidades trazidas pelo desenvolvimento do país.

O Conselheiro de Estado e Ministro das Relações Exteriores, Qin Gang, estabeleceu uma analogia entre dirigir um veículo e os laços sino-americanos durante sua reunião na terça-feira com Elon Musk, CEO da Tesla, gigante de veículos de energia renovável.

Para o desenvolvimento bem-sucedido das relações China-EUA, Qin disse a Musk em Pequim que o volante deve ser manejado corretamente, seguindo o caminho do respeito mútuo, convivência pacífica e cooperação vantajosa, como delineado pelo Presidente Xi Jinping.

O condutor deve pisar no pedal do freio para evitar os riscos de uma condução perigosa e usar o acelerador para avançar na colaboração mutuamente benéfica, disse o representante chinês.

Observando que o crescimento da China oferece oportunidades para o mundo todo, Qin afirmou que um “relacionamento China-EUA sólido, estável e construtivo” beneficiará não apenas os dois países, mas também os interesses de todas as nações.

O comércio anual entre as duas maiores economias do mundo foi próximo de US$ 760 bilhões no ano passado, de acordo com dados fornecidos pela Administração Geral de Alfândegas da China e pelo Ministério das Relações Exteriores.

Visita em meio a tensões

Musk visitou a China em um momento em que os laços bilaterais sino-americanos têm enfrentado tensões políticas, e autoridades diplomáticas, econômicas e comerciais de alto escalão fizeram contato ou realizaram reuniões.

Na semana passada, o Ministro do Comércio, Wang Wentao, se reuniu com a Secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, e com a Representante Comercial dos EUA, Katherine Tai.

Diao Daming, professor associado da Escola de Estudos Internacionais da Universidade Renmin da China, disse que esses desenvolvimentos positivos claramente ajudam a enviar um sinal de estabilidade para o mundo.

“A China sempre acreditou que a cooperação sino-americana é mutuamente benéfica, e a cooperação é a única escolha correta”, acrescentou.

Durante uma coletiva de imprensa regular na terça-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse: “A China sempre dá as boas-vindas a figuras empresariais de todos os países, incluindo o Sr. Musk, para visitar a China em busca de um entendimento mais profundo do país e uma cooperação mutuamente benéfica.”

A China está firmemente comprometida em promover sua abertura de alto nível e fomentar um ambiente de negócios orientado para o mercado, baseado na lei e internacionalizado, afirmou a porta-voz chinesa.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: China News