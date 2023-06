Na China, Tmall, JD.com e Pinduoduo iniciam promoções para o Festival de Compras 618

As principais plataformas de e-commerce chinesas, Tmall, JD.com e Pinduoduo, lançaram suas promoções para o Festival de Compras 618, que ocorre oficialmente no dia 18 de junho (18/6). O dia se refere à data de fundação do gigante de comércio eletrônico da China, JD.com, em 1998, em Pequim.

A JD.Com deu início aos seus eventos promocionais às 20h de 1 de junho (no horário da China). Nos 10 minutos seguintes, telefones celulares, eletrodomésticos e bebidas alcoólicas se tornaram os itens mais buscados, conforme afirmou a empresa com sede em Pequim. Marcas como Midea, Haier, Xiaomi, Gree e Apple rapidamente alcançaram vendas superiores a 100 milhões de yuans (US$ 14 milhões), de acordo com a JD.com.

Mais de 60% dos novos vendedores na JD.com viram suas vendas ultrapassar a média diária de maio ontem, e o valor das transações de mais da metade dos vendedores de pequeno e médio porte triplicou, acrescentou a empresa de e-commerce.

Além disso, a JD.com convidou o popular apresentador Luo Yonghao para realizar um evento de transmissão ao vivo ontem. Durante a transmissão, Luo vendeu um imóvel em Hangzhou com um desconto de 61,8%, equivalente a 1,2 milhão de yuans (US$ 169.100), para um usuário residente em Xangai.

E-commerce chinês sente impacto

A Dada Nexus, empresa chinesa proprietária das plataformas de entrega sob demanda JD Daojia e Dada Now, relatou que nos 10 minutos seguintes ao lançamento das promoções do festival de compras da JD.com, entregou mais de 700 pacotes em toda a China, como parte do serviço de entrega em uma hora da JD.com. Entre os produtos mais populares estavam roupas masculinas, bebidas alcoólicas, petiscos para animais de estimação, morangos, móveis, aparelhos de cuidados pessoais e produtos digitais. O pacote mais rápido foi entregue em nove minutos.

A plataforma de e-commerce Tmall, do grupo Alibaba, lançou sua campanha de pré-venda em 26 de maio. Para cada compra acima de 200 yuans (US$ 28), foi oferecido um desconto de 30 yuans (US$ 4,22), e para compras acima de 300 yuans (US$ 42,27), um desconto de 50 yuans (US$ 7,05).

O Taobao, outra plataforma de e-commerce do Alibaba, convidou mais de 100 celebridades para promover seus produtos. A Cainiao Network, braço logístico do Alibaba, anunciou que entregará pacotes durante a noite nas cidades de primeira linha, sendo que alguns produtos de pré-venda serão entregues em apenas 12 horas.

O Pinduoduo anunciou que distribuirá cupons no valor de 5 bilhões de yuans (US$ 700 milhões) entre 30 de maio e 3 de junho. Além disso, adicionou várias marcas, como Apple, Huawei e Dyson, ao seu canal de compras de 10 bilhões de yuans. O Huawei Mate 50 Pro está com desconto de 21% a 30%, e o iPhone 14 Pro entre 17% e 23%.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: STCN

Imagem principal: Wang Shen/ Xinhua