Eleitores de Trump adotam visual com orelhas enfaixadas em convenção republicana; veja vídeo

Entre bonés vermelhos com a inscrição TRUMP e camisetas com o lema MAGA (sigla de "Make America Great Again", ou "Torne os Estados Unidos Grandes Novamente" em tradução livre), um novo visual pôde ser visto na arena onde acontece nesta semana a Convenção Nacional do Partido Republicano: a orelha enfaixada, em solidariedade ao ex-presidente Donald Trump, sobrevivente de uma tentativa de assassinato no último sábado.

“Eu a uso por patriotismo e em solidariedade porque ele foi baleado e tem que usar uma bandagem”, disse à EFE Eric Neilson, que participou do evento como delegado partidário substituto pelo estado do Arizona.

Neilson usa um visual completo de um grande admirador de Trump: uma camiseta com a bandeira americana, um boné do ex-presidente com uma bandeira do estado do Arizona e um grande curativo na orelha direita, com uma tira com a bandeira americana.

Ele caminha pela arena, na cidade de Milwaukee, com um cartaz escrito à mão que diz: “A orelha dói muito, mas me sentirei melhor em novembro”, em referência ao mês em que serão realizadas as eleições presidenciais americanas.

No último sábado, enquanto Trump fazia um comício em Butler, no estado da Pensilvânia, um jovem de 20 anos com um fuzil disparou contra o ex-presidente, que por muito pouco não foi atingido no crânio e ficou levemente ferido na orelha direita. Um integrante da plateia também foi atingido e morreu, outros dois ficaram feridos, e o responsável pelo atentado foi baleado e morto por agentes do Serviço Secreto.

Dois dias depois, o agora candidato oficial do Partido Republicano à presidência dos EUA apareceu na arena Fiserv Forum, em Milwaukee, para grande aclamação com uma bandagem branca cobrindo sua orelha ferida.

Neilson e muitos outros participantes do grande evento conservador chamaram o fato de Trump escapar da morte de “milagre”.

1 /7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15 (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15)

2 /7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de Tucker Carlson (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de Tucker Carlson)

3 /7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de J.D. Vance, candidato a vice (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de J.D. Vance, candidato a vice)

4 /7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de J.D. Vance, candidato a vice (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15, ao lado de J.D. Vance, candidato a vice)

5 /7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15 (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15)

6 /7 O ex-presidente Donald Trump em sua primeira aparição pública após o atentado que sofreu. Na convenção republicana, ele apareceu com um curativo na orelha direita, atingida no ataque (O ex-presidente Donald Trump em sua primeira aparição pública após o atentado que sofreu. Na convenção republicana, ele apareceu com um curativo na orelha direita, atingida no ataque)

7/7 Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15 (Donald Trump, durante aparição na Convenção Republicana, na segunda, 15)

“Ele era incrível antes e é ainda mais incrível agora. Ele tem muita coragem e resiliência, o que é 100% diferente de (o presidente) Joe Biden, que é um liberal progressista, que foi comprado e pago pelos comunistas chineses”, alegou.

O fã de Trump não foi o único a comparecer ao evento com o visual do momento. Zachary Lansdowne, que foi convidado porque sua esposa é uma delegada pelo estado de Washington, também apareceu com uma bandagem na orelha.

“Vim por solidariedade a Donald Trump, porque ele se esquivou daquela bala”, disse ele à EFE, enquanto levantava o punho para lembrar o gesto agora icônico do ex-presidente após se levantar do chão, ensanguentado.

Jackson Carpintero, outro participante, contou à EFE que um delegado distribuiu curativos, algo que, para ele, “é apropriado para mostrar a inaceitabilidade da violência política nos Estados Unidos”.

Trump, de acordo com ele, “parece forte, e a primeira coisa que fez ao entrar (na arena) foi subir um lance de escadas, o que teria sido um desafio insuperável para o presidente em exercício”, disse Carpintero em relação a Biden, que apesar de pressões internas do Partido Democrata continua como candidato à reeleição.