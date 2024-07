Trump é ferido na cabeça durante comício na Pensilvânia

MILWAUKEE - O ex-presidente Donald Trump foi ferido na cabeça durante um aparente ataque a tiros durante um comício em Butler, na Pensilvânia, na tarde deste sábado, 13.

O incidente aconteceu pouco após Trump começar seu discurso. Foi possivel ouvir um som que lembrava o de tiros. Em seguida, o ex-presidente e a plateia se abaixaram. Ao se levantar, foi possível ver que o ex-presidente tinha um ferimento que sangrava, na orelha. Ele saudou os espectadores enquanto era retirado.

Agentes correram para protegê-lo e o retiraram do palco, sob proteção, em seguida. Ele foi levado para o carro e deixou o local. O Serviço Secreto faz a segurança de ex-presidentes e de candidatos presidenciais em campanha.

https://x.com/popbase/status/1812249990502428993?s=46&t=DU42oc3knaGuWjAVoWOQjw

Steven Cheung, porta-voz de Trump, disse que o ex-presidente está bem e sendo avaliado em um hospital. Ainda não há informações de que foram tiros de fato.

O incidente ocorre a dois dias do início da Convenção Nacional Republicana, em Milwaukee, Wisconsin. A cidade está sob um forte esquema de proteção e o acesso à região onde o evento ocorre está sendo cercada com barreiras. Apenas pessoas com credenciais poderão acessar as áreas onde os políticos estarão. O evento deverá confirmar a candidatura de Trump à Presidência e deve atrair mais de 50 mil pessoas.