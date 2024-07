Após atentado, Trump comparecerá à convenção republicana com segurança reforçada

1/22 O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. (O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia.)

2/22 O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. (O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia.)

3/22 O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. (O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia.)

4/22 O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. (O Serviço Secreto atende o candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump no palco após ele ter sido atingido de raspão por uma bala em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia.)

5/22 Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia (Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia)

6/22 Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia (Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia)

7/22 Um membro do Serviço Secreto e a multidão são vistos no comício do ex-candidato presidencial republicano Donald Trump, em Butler, na Pensilvânia (Donald Trump realiza um comício de campanha em Butler, Pensilvânia)

8/22 O Serviço Secreto atende o ex-presidente republicano Donald Trump no palco em um comício, em Butler, na Pensilvânia (O Serviço Secreto atende o ex-presidente republicano Donald Trump no palco em um comício, em Butler, na Pensilvânia)

9/22 As pessoas reagem ao telefone dentro do Fórum Fiserv, depois de ouvirem que Donald Trump foi evacuado do palco de seu comício na Pensilvânia após o que pareceram ser tiros, em Milwaukee, Wisconsin (As pessoas reagem ao telefone dentro do Fórum Fiserv, depois de ouvirem que Donald Trump foi evacuado do palco de seu comício na Pensilvânia após o que pareceram ser tiros, em Milwaukee, Wisconsin)

10/22 Policiais se movem durante um comício em 13 de julho de 2024 em Butler, Pensilvânia (Policiais se movem durante um comício em 13 de julho de 2024 em Butler, Pensilvânia)

11/22 O ex-candidato presidencial republicano, Donald Trump, é levado para fora do palco durante um comício em Butler, Pensilvânia (O ex-candidato presidencial republicano, Donald Trump, é levado para fora do palco durante um comício em Butler, Pensilvânia)

12/22 O candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump ergue o punho enquanto é rapidamente conduzido para o carro após um incidente em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. (O candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump ergue o punho enquanto é rapidamente conduzido para o carro após um incidente em um comício em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia.)

13/22 O candidato republicano Donald Trump é visto com sangue no rosto, cercado por agentes do Serviço Secreto, enquanto é retirado do palco em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024 (O candidato republicano Donald Trump é visto com sangue no rosto, cercado por agentes do Serviço Secreto, enquanto é retirado do palco em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024)

14/22 O candidato republicano Donald Trump é visto com sangue no rosto, cercado por agentes do Serviço Secreto, enquanto é retirado do palco em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024. Trump was bundled into an SUV and driven away. (Photo by Rebecca DROKE / AFP) (O candidato republicano Donald Trump é visto com sangue no rosto, cercado por agentes do Serviço Secreto, enquanto é retirado do palco em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024.)

15/22 O candidato republicano Donald Trump é visto com sangue no rosto, cercado por agentes do Serviço Secreto, enquanto é retirado do palco em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024. (O candidato republicano Donald Trump é visto com sangue no rosto, cercado por agentes do Serviço Secreto, enquanto é retirado do palco em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024.)

16/22 Uma pessoa é removida pela polícia estadual das arquibancadas após disparos de armas contra o candidato republicano Donald Trump em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024Trump was bundled into an SUV and driven away. (Photo by Rebecca DROKE / AFP) (Uma pessoa é removida pela polícia estadual das arquibancadas após disparos de armas contra o candidato republicano Donald Trump em um evento de campanha na Butler Farm Show Inc., em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho de 2024)

17/22 Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia (Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia)

18/22 Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia (Donald Trump é retirado de comício após som de tiros em Butler, Pensilvânia)

19/22 Público reage após Donald Trump ser retirado de comício após atentado com tiros em Butler, Pensilvânia (Público reage após Donald Trump ser retirado de comício após atentado com tiros em Butler, Pensilvânia)

20/22 Agentes da lei reagem após disparos no comício do candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia. (Agentes da lei reagem após disparos no comício do candidato republicano à presidência e ex-presidente Donald Trump em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia.)

21/22 Público reage após Donald Trump ser retirado de comício após atentado com tiros em Butler, Pensilvânia (Público reage após Donald Trump ser retirado de comício após atentado com tiros em Butler, Pensilvânia)