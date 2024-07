Houthis ameaçam EUA com armas nunca antes utilizadas

Cinco piratas somalis abordaram o M/V Central Park em 26 de novembro e tentaram sequestrar o navio-tanque comercial enquanto ele navegava pelo Golfo de Aden. Mas antes que o pequeno bando pudesse assumir o controle do navio, quase duas dezenas de tripulantes conseguiram se trancar numa uma sala protegida que acabou servindo como porto seguro no caso de um ataque pirata.

Após o incidente do Central Park, o s mísseis balísticos antinavio tornaram-se uma ameaça aos navios de guerra da Marinha dos EUA que defendiam as rotas da navegação mercante no Mar Vermelho e no Golfo de Aden .

Os Houthis, desde o início da sua campanha no ano passado, lançaram dezenas de mísseis a partir do Iêmen Muitos deles foram interceptados pelo superporta-aviões de propulsão nuclear Eisenhower, embora alguns tenham escapado e atacado navios comerciais. Um ataque em março matou vários civis.

Os r ebeldes apoiados pelo Irã também atacaram navios com drones aéreos e explodiram embarcações de superfície sem tripulação.