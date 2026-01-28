Venezuela anuncia desbloqueio de ativos nos EUA

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou nesta terça-feira, 28, o desbloqueio de ativos venezuelanos retidos nos Estados Unidos, após diálogos com o governo do presidente americano, Donald Trump.

Segundo ela, os recursos serão usados para investimentos em áreas consideradas prioritárias, como saúde, energia elétrica e gás.

A declaração foi feita durante um ato transmitido pela emissora estatal VTV, no qual Delcy afirmou ter estabelecido canais de comunicação “de respeito e de cortesia” tanto com Trump quanto com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio.

“Estamos estabelecendo uma agenda de trabalho e, no marco dessa agenda, desbloqueamos recursos da Venezuela que pertencem ao povo da Venezuela. Isso permitirá investir recursos importantes em equipamentos para os hospitais”, afirmou.

Entretanto, Rubio, afirmou nesta terça-feira, 27, que o presidente Donald Trump não descarta o uso da força caso o governo interino da Venezuela não coopere com o plano americano para o país.

Recursos irão para saúde, energia e gás

De acordo com a presidente interina, parte dos valores liberados será destinada à compra de equipamentos hospitalares nos Estados Unidos. O montante também será usado para reforçar o sistema de energia elétrica e a indústria do gás no país sul-americano.

O governo venezuelano tem denunciado repetidamente que bilhões de dólares, além de ouro e outros ativos, permanecem bloqueados no exterior em razão de sanções internacionais, incluindo as impostas pelos Estados Unidos.

Delcy Rodríguez assumiu a presidência de forma interina após a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, em 3 de janeiro, durante uma operação conduzida por forças americanas em meio a ataques em território venezuelano.

Desde então, segundo a presidente interina, o governo passou a defender uma solução diplomática para as tensões com Washington.

“A partir de 3 de janeiro deste ano, propusemos que nossas diferenças e divergências sejam resolvidas por meio do diálogo diplomático, da conversa política entre autoridades de um país e de outro”, declarou.

Trump fala em “boa relação” com Caracas

Questionado nesta terça-feira sobre declarações anteriores de Delcy Rodríguez de que seu governo não aceita “ordens” externas, Trump afirmou manter uma boa relação com o governo interino venezuelano.

“Bom, não sei exatamente o que está acontecendo, mas não ouvi isso de forma alguma. Temos uma relação muito boa”, disse o presidente americano à imprensa, nos jardins da Casa Branca.

*Com informações da EFE