Voto a voto: Peru chega à reta final da apuração e Fujimori acusa fraude

A apuração dos votos na eleição presidencial continua no Peru. A terça-feira, 8, deve trazer a consolidação dos resultados e muitas polêmicas, após acusações de fraude feitas pela direitista Keiko Fujimori, do Fuerza Popular, na noite de ontem.

Sem apresentar provas, Fujimori convocou seus apoiadores para "ajudar a verificar" se ocorreram supostas irregularidades na contagem dos votos, aumentando o temor de que a eleição possa levar a um cenário de caos institucional no país e embate entre grupos nas ruas.

Os peruanos foram às urnas no domingo, 6, e votaram no segundo turno da disputa entre Fujimori e o esquerdista Pedro Castillo, do Perú Libre.

Com 96% das urnas apuradas, Castillo lidera com cerca de 100.000 votos de vantagem até às 6h desta terça-feira, com 50,2% dos votos, contra 49,7% de Fujimori. O voto no Peru é impresso, o que faz com que as cédulas em regiões mais distantes dos centros de apuração e do exterior demorem mais a ser contabilizadas.

Fujimori começou a apuração na frente devido a seu bom desempenho em regiões próximas à capital Lima, mas Castillo virou à medida em que chegaram os votos das áreas mais afastadas do Peru, como as regiões andinas e ao Sul do país.

A apuração é realizada pelo ONPE, sigla em espanhol para Escritório Nacional de Processos Eleitorais do Peru. É comum que as eleições no Peru, pela distância dos distritos mais afastados, demorem a ter um vencedor oficialmente declarado.

Acusação de fraude

Em pronunciamento na noite de segunda-feira, Fujimori disse que sua equipe havia recebido uma série de denúncias de supostas fraudes no processo eleitoral, como a impugnação de urnas que lhe seriam favoráveis.

“Tem havido uma série de irregularidades que nos preocupam e acreditamos que é importante mostrar isso, e sobretudo chamar os cidadãos para nos ajudar a saber se existem outras irregularidades como as que foram reveladas ao longo destes dias”, disse Fujimori em comunicado à imprensa.

O chefe da ONPE, Piero Corvetto, ainda não havia se pronunciado sobre o caso até o início da noite, mas compartilhou uma postagem onde membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) afirmam à imprensa que o processo peruano transcorreu dentro da legalidade. A OEA divulgará seu relatório oficial sobre as eleições peruanas nos próximos dias.

O resultado acirrado visto na apuração já era apontado pelas pesquisas, que mostraram empate técnico. Com as acusações de Fujimori, cresce o temor de que parte da população peruana não aceite um dos dois vencedores.

Na eleição de 2016, Fujimori, que é candidata pela terceira vez, perdeu por apenas 0,24% dos votos para o ex-banqueiro Pedro Pablo Kuczynski (o PPK), após ter ficado no topo em todas as pesquisas uma semana antes, e também acusou fraude.

O presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, havia pedido antes do pleito que os candidatos e seus partidos respeitassem o resultado da eleição.

“Eu invoco especialmente aqueles que estão concorrendo neste segundo turno, e suas organizações políticas, a respeitar escrupulosamente a vontade do povo peruano expressada nas urnas”, disse Sagasti em uma mensagem à nação transmitida pela televisão.

Quem são Fujimori e Castillo

Os peruanos foram às urnas em uma eleição das mais polarizadas da história recente. A crise política no Peru fez com que no primeiro turno o país tivesse nada menos que 18 candidatos na disputa, nenhum deles tendo mais de 20% dos votos nas pesquisas.

Nenhum dos candidatos que chegou ao segundo turno teve o apoio de parte significativa do eleitorado: Castillo venceu o primeiro turno com 18,9% votos e Keiko teve 13,4%.

Representando o establishment político e a continuidade do projeto neoliberal de seu pai, o ex-ditador Alberto Fujimori, Keiko é ex-congressista e chegou ao segundo turno apesar de ser acusada de lavagem de dinheiro e ver seu partido envolvido com o escândalo da Lava Jato peruana. É a terceira vez que Keiko concorre à presidência.

Já Castillo, que é professor e se define como de extrema esquerda, foi visto como a grande surpresa da eleição, e não despontava como favorito nas pesquisas até então. Em 2016, se tornou conhecido ao liderar uma greve nacional de professores que ganhou grandes proporções. No entanto, fora o movimento, não teve cargo político de destaque e é visto como uma incógnita.

Com 51 anos, Castillo defende maior participação do Estado na economia e políticas marxistas, mas também é conservador em pautas de costumes, como a ampliação de direitos de LGBT e mulheres. Sua posição ambígua em relação aos setores mais modernos da esquerda atraiu parte dos votos de peruanos mais conservadores fora dos grandes centros.

Na outra ponta, a tendência é que, se eleito, Castillo tenha de se aliar a grupos da esquerda mais progressista para governar. Nos últimos dias, o candidato recebeu apoio de nomes progressistas latino-americanos como o presidente argentino, Alberto Fernández, e o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, que pediu nas redes sociais que Castillo se atenha à democracia.

Dança das cadeiras

Todos os ex-presidentes recentes do Peru estiveram envolvidos em escândalos de corrupção. A crise política do país chegou a seu ápice no último mês de novembro, quando o Peru teve três chefes de Estado em uma semana em meio a intensos protestos, que deixaram ao menos dois mortos.

O último ciclo eleitoral foi complexo no país. Após eleito em 2016, PPK teve de renunciar por estar envolvido em escândalos de corrupção e não ter apoio do Congresso; seu vice, Martín Vizcarra, assumiu prometendo reformas contra a corrupção, mas terminou sofrendo impeachment em meio também à forte oposição no Congresso, amplamente fujimorista.

Após o impeachment de Vizcarra, a população foi às ruas em novembro em questionamento ao Congresso e às lideranças políticas. Acabou tirando do poder o recém-empossado Manuel Merino, líder do Congresso que arquitetou o impeachment de Vizcarra e seria, em sua ausência, o presidente interino. Com a saída de Merino, por fim, assumiu o atual presidente Sagasti, que prometeu não concorrer nas eleições e ser um líder transicional até que o próximo presidente fosse eleito.

Crise econômica

O próximo presidente vai herdar um país com profundos desafios econômicos e sociais. O Peru é um dos países mais afetados pela covid-19, com uma das maiores taxas de mortalidade do mundo relativas ao tamanho da população.

A média móvel de mortos em sete dias, que chegou a 400 em abril com as novas variantes do coronavírus, voltou a cair e está perto de 200 vítimas diárias no momento, segundo o site Our World In Data, da Universidade de Oxford.

Enquanto isso, a vacinação engatinha: menos de 10% da população recebeu ao menos uma dose da vacina e menos de 4% recebeu a imunização completa.

O produto interno bruto do país também caiu 11,2% em 2020 em meio à pandemia, e o desemprego oficial na região de Lima, uma das principais métricas usadas no país, superou em alguns meses do ano passado os 16%, maior taxa da série histórica neste século. Mais de 3 milhões de peruanos deixaram a classe média diante do empobrecimento do país.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)

