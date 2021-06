Cidade do interior do Peru enfrenta pior surto de covid-19 do mundo

Situada entre colinas verdejantes do norte rural do Peru, a cidade de Chota está perto de sucumbir à covid-19 no momento em que a nação andina enfrenta o pior surto do vírus em todo o mundo.

Chota sofre com infecções em disparada, acentuadas pela falta de leitos de unidades de tratamento intensivo e recursos médicos. A cidade está na lista de "alerta extremo" do país, assim como algumas outras províncias rurais --todas distantes de centros urbanos ricos.

Enquanto países desenvolvidos que vão dos Estados Unidos à Europa retornam à normalidade com distribuições rápidas de vacinas, a América Latina ainda está sendo assolada pela Covid-19, e os casos e mortes diários da região lideram estatísticas globais.

Nesta semana, o Peru quase triplicou seu número oficial de mortes, que chegou a 180 mil com cifras revisadas, de longe a taxa per capita mais alta do mundo, sublinhando a devastação causada pelo vírus no continente rico em recursos naturais.

Chota, uma cidade de cerca de 40 mil habitantes da região de Cajamarca, é acessível através de estradas, às vezes sem asfalto, que serpenteiam por colinas luxuriantes. O leito de UTI mais próximo está a três horas de distância de carro.

"Este é o pior momento. Muitas pessoas morreram", disse Daniel Idrogo, secretário-geral do governo de Chota, à Reuters. "O hospital entrou em colapso."

Fora do hospital, parentes desesperados imploravam cuidados melhores enquanto familiares esperavam do lado de dentro. As chances de se conseguir um ventilador eram mínimas, já que não existem leitos de UTI. Até os centros mais próximos que os possuem estão 96% ocupados, mostram dados da OpenCovid Peru.

"Vivi isto na pele, porque minha irmã morreu de Covid-19", disse Betty Campos Ochoa, que trabalha no pequeno hospital de Chota, o único da localidade. "Vários colegas morreram, e vizinhos meus morreram."

O total de mortes de Chota não está claro, mas Feliciano Altamirano Guevara, um padre católico da cidade, disse que cerca de meia dúzia de missas para mortos e doentes estão sendo realizadas todos os dias.

Chota é uma das 16 províncias rurais peruanas em pior situação, o que sublinha uma disparidade entre aqueles que têm acesso a leitos hospitalares e equipamentos em cidades grandes, como Lima, e o vasto interior, onde a pobreza se agrava devido à pandemia.

