Eleição no Peru: Castillo avança, mas Fujimori ainda tem pequena vantagem

Os eleitores peruanos foram às urnas no Peru neste domingo, 6, para decidir a presidência do país na disputa do segundo turno entre a direitista Keiko Fujimori, do Fuerza Popular, e o esquerdista Pedro Castillo, do Perú Libre.

Pedro Castillo tem diminuído a desvantagem em relação à ex-deputada Keiko Fujimori nas parciais mais recentes ao longo desta manhã, segundo o ONPE (sigla em espanhol para Escritório Nacional de Processos Eleitorais), que realiza a apuração no Peru.

Fujimori lidera com pequena margem, 50,09% dos votos contra 49,91% de Pedro Castillo

de Pedro Castillo A diferença entre os dois candidatos, que já passou de 100.000 votos, caiu progressivamente nos últimos boletins e é agora de pouco mais de 29.000 votos em favor de Fujimori .

. Dos votos que faltam serem apurados, alguns de peruanos no exterior e a maioria de distritos mais rurais, onde Castillo tem mostrado vantagem.

Segundo o ONPE, 91,4% das urnas foram contabilizadas até às 11h18, horário da última parcial pelo horário de Brasília.

Ainda não há um resultado oficial da ONPE, e é comum que as eleições no Peru, pela distância dos distritos mais afastados, demorem a ter um vencedor oficial.

De acordo com o jornal El País, apoiadores da Fujimori chegaram a celebrar a vitória mais cedo, mas também há expectativa no momento de que Castillo consiga virar devido à distância pequena entre os dois.

A pesquisa Ipsos Perú/América TV de boca de urna divulgada no domingo, 6, mostrou um empate técnico entre os candidatos, com Fujimori registrando 50,3% dos votos e Castillo, 49,7%, mas então uma contagem rápida de votos do mesmo instituto rendeu um resultado inverso, com 50,2% para o professor da escola rural e 49,8 % para a filha do ex-presidente preso Alberto Fujimori.

A contagem rápida, que tem margem de erro de 1%, "nunca deu errado" nas eleições presidenciais peruanas, disse Fernando Tuesta, ex-chefe do ONPE. "O que mais se aproxima do resultado final é a (contagem rápida) de Ipsos", comentou Tuesta no Twitter.

O ONPE sempre entrega resultados de áreas urbanas em seus primeiros relatórios e o porcentual que falta, que leva muito tempo para ser analisado, vem de áreas rurais, de selva e estrangeiras.

Devido à margem pequena entre os candidatos, não estão descartadas acusações de fraude entre as partes e contestações do resultado. Em 2016, data da última eleição que elegeu o banqueiro Pedro Pablo Kuczynski (o PPK), Fujimori, então sua rival, já havia contestado o resultado.

PPK viria a renunciar no meio do mandato diante de acusações de corrupção que geraram uma crise institucional profunda no Peru. Todos os ex-presidentes recentes, além de outros políticos importantes, como a própria Keiko Fujimori, estão envolvidos em acusações de corrupção.



Eleição da rejeição no Peru

A crise política no Peru fez com que no primeiro turno o país tivesse nada menos que 18 candidatos na disputa, nenhum deles tendo mais de 20% dos votos nas pesquisas.

No primeiro turno, nenhum dos candidatos que chegou ao segundo turno teve o apoio da maioria do eleitorado: Castillo venceu o primeiro turno com 18,9% votos e Keiko teve 13,4%.

Representando o establishment político e a continuidade do projeto neoliberal de seu pai, o ex-ditador Alberto Fujimori, Keiko chegou ao segundo turno apesar de ser acusada de lavagem de dinheiro e ver seu partido envolvido com o escândalo da Lava Jato peruana. É a terceira vez que Keiko concorre.

Castillo foi a grande surpresa da eleição: nenhuma pesquisa ou analista falava em tê-lo na disputa do segundo turno. Nascido na região de Cajamarca, o professor primário e ativista liderou o primeiro turno representando a extrema esquerda e prometendo políticas marxistas e leninistas.

Com 51 anos, Castillo nega ser chavista, mas defende um papel econômico ativo do Estado na economia. O professor representa hoje uma ala que diz ser uma opção ao establishment político, mas sua posição é ainda uma incógnita. Ele se diz historicamente contra políticas identitárias, como direitos de LGBT e de mulheres, o que atraiu parte dos votos de peruanos mais conservadores fora dos grandes centros.

Mas a tendência é que se alie a esses grupos da esquerda mais progressista para governar no caso de uma vitória. Nos últimos dias, Castillo recebeu apoio de nomes como o presidente argentino, Alberto Fernández, e o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, que o pediu para se ater à democracia.

Com informações do Estadão Conteúdo.