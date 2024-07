Eleições na França: país pode ter raro acordo chamado "coabitação"

Num resultado surpreendente, a Nova Frente Popular, um agrupamento de vários partidos que vão desde o partido de extrema-esquerda França Insubmissa até aos mais moderados Socialistas e Verdes, conquistou 182 assentos na Assembleia Nacional, tornando-a o maior grupo, mas muito aquém dos 289 necessários para uma maioria absoluta. Com isso, o bloco vai precisar negociar para governar.

A aliança centrista Ensemble, do presidente Emmanoel Macron, conquistou 163 cadeiras e o partido de extrema direita Reunião Nacional (RN) de Marine Le Pen e seus aliados, os vitoriosos do primeiro turno, conquistaram 143 assentos.

O que significa esse resultado?

O forte desempenho do RN na primeira parte da eleição despertou receios de que a França pudesse estar prestes a eleger o primeiro governo de extrema-direita desde o regime colaboracionista de Vichy, na Segunda Guerra Mundial. Os resultados de domingo foram uma grande surpresa e mostraram o desejo dos eleitores franceses de impedir que a extrema-direita ganhe o poder – mesmo que isso signifique um parlamento suspenso.

Reações nas ruas

Aplausos ecoaram nas ruas de Paris enquanto os resultados projetados sugeriam uma vitória da esquerda. Falando a uma multidão de apoiadores perto da praça Stalingrado, Jean-Luc Mélenchon, o líder de extrema-esquerda da França Insubmissa, disse que os resultados foram um “enorme alívio para a esmagadora maioria das pessoas no nosso país”. Entretanto, Jordan Bardella, o líder de extrema-direita do RN, de 28 anos, disse que a França foi lançada na “incerteza e instabilidade”.

Quem será o próximo primeiro-ministro?

O primeiro-ministro Gabriel Attal, aliado de Macron, anunciou que renunciaria na manhã desta segunda-feira – mas ainda não está claro quem será o seu sucessor. Os resultados de domingo significam que Macron enfrenta a perspectiva de ter de nomear uma figura da coligação de esquerda, num raro acordo conhecido como “coabitação”. No entanto, figuras do partido de Macron disseram repetidamente que se recusariam a trabalhar com a França Insubmissa, dizendo que é tão extremista – e, portanto, tão impróprio para governar – como o RN.

O que Macron disse?

Numa breve declaração, o Eliseu disse que Macron aguarda os resultados completos de todos os 577 círculos eleitorais “antes de tomar as decisões necessárias”. “No seu papel de garantidor das nossas instituições, o presidente irá fazer com que a escolha soberana do povo francês seja respeitada”, afirmou.

Situação complicada

Édouard Philippe, ex-primeiro-ministro francês e aliado de Macron, disse que a aposta do presidente de convocar eleições antecipadas resultou numa “grande incerteza”. “A verdade é que nenhum dos blocos políticos na assembleia têm maioria própria para governar”, disse ele. “As principais forças políticas têm, portanto, a responsabilidade de permanecer. Devem promover a criação de um acordo que estabilize a situação política.”