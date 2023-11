Eleições na Argentina: concentração para Massa começa em Buenos Aires

BUENOS AIRES - Apoiadores do candidato peronista e atual ministro da Economia, Sergio Massa, já se concentram nos arredores do Complexo C, um centro cultural em Chacarita, Buenos Aires, onde o candidato deve acompanhar o resultado deste domingo. Massa enfrenta o ultraliberal Javier Milei no segundo turno da eleição presidencial

EXAME viu uma grande quantidade de bandeiras e apoiadores sincronizados, como se estivessem para entrar em um estádio de futebol. Havia diversas bandeiras da Uocra, sindicato que reúne trabalhadores da construção civil, tradicional associação peronista.

Pouco a pouco o local vai enchendo. Segundo a assessoria de imprensa de Massa, não há previsão sobre quando ele chegará ao local. No primeiro turno, o ministro da economia foi para o local por volta das 19h.

O candidato votou mais cedo no município de Tigre, vizinho a Buenos Aires. Na saída, o político do Unión por la Patria afirmou que esta eleição é a decisão do futuro do país e elebrou os 40 anos de democracia na Argentina. "Esta é uma eleição que define o tipo de país que teremos nos próximos quatro anos", enfatizou.

Ele evitou falar sobre o rumor de que Rodríguez Larreta seria o seu futuro ministro da economia, se eleito. Larreta é prefeito de Buenos Aires e foi pré-candidato à presidência pela coalizão de direita Juntos pela Mudança. Massa destacou ainda que o pleito ocorre com "absoluta normalidade", depois das polêmicas sobre denúncias de fraude do partido de Milei.

“Quero convidar todos os argentinos a viverem este dia com reflexão, com serenidade, com esperança, é muito importante que tenhamos a capacidade de saber que estamos iniciando uma nova etapa na Argentina e isso também exige boa vontade, inteligência , a capacidade, mas sobretudo as coisas de diálogo e consenso necessárias para que o país siga um caminho mais virtuoso no futuro", afirmou.

Apuração das eleições na Argentina 2023

A votação no país vizinho termina às 18h -- o horário em Buenos Aires é o mesmo de Brasília. É esperado que o resultado seja divulgado entre 21 horas e 22 horas.

Quem vai ganhar a eleição na Argentina?

A última pesquisa divulgada foi da AtlasIntel, na sexta-feira, 10. No levantamento da empresa, que acertou o primeiro turno, Milei liderava com 52,1% das intenções nos votos válidos, contra 47,9% de Sergio Massa. Na pesquisa, 6,7% do total responderam não saber em qual candidato escolheriam ou que votariam branco ou nulo. Em entrevista à EXAME, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, avaliou que o candidato ultraliberal deve levar 80% dos votos de Bullrich e teve poucos danos por ir mal em debate. No primeiro turno, Massa teve 37% dos votos, seguido de Milei, com 30%.

Eleições na Argentina