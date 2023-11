Resultado da eleição na Argentina: Milei vence na Espanha e Itália; Massa ganha na França

A votação da eleição presidencial na Argentina termina apenas às 18h deste domingo, 19, mas os resultados do pleito em outras partes do mundo já estão sendo divulgados. Cerca de milhares de argentinos que vivem em outros países já votaram e escolheram o próximo presidente do país.

Segundo informações do jornal Clarín, na Espanha, o ultraliberal Javier Milei venceu por 69% do votos válidos contra 31% do atual ministro Sergio Massa. Foram 7.765 votos para o candidato do La Libertad Avanza, enquanto Massa teve 3.541 votos. Não houve brancos ou nulos no total de 11.306 eleitores no país europeu. Milei também foi o escolhido na Itália, onde recebeu 58% dos votos, enquanto Massa teve 39%. Cerca de 542 argentinos votaram.

Na França, o peronista ganhou e teve 56% contra 38,7% do votos válidos de Milei. Cerca de 4,4% votaram em branco e 1% votou nulo. Outro país com vitória de Massa foi a Suécia, com 128 votos para o candidato do governo, contra 84 votos para Milei.

Apesar do feriado na Argentina, participação deve ser semelhante ao do 1º turno

Faltando duas horas para o fim da eleição, a Câmara Nacional Eleitoral ( CNE) da Argentina informou que 62% dos eleitores votaram até às 16h. Na comparação ao primeiro turno, 59% de eleitores já tinha votado. Este foi o terceiro balanço do dia. Às 14h, 45% dos eleitores já haviam votado, porcentagem é levemente acima do primeiro turno.

No primeiro balanço, divulgado meio-dia, 30% dos argentinos já tinham ido às urnas. De acordo com o jornal La Nacion, pesquisadores esperam que 75% dos eleitores votem neste domingo, 2,6% menos que no primeiro turno.

A Argentina tem 35 milhões de pessoas aptas a votar, segundo dados do Ministério do Interior. Destes, 13 milhões (37% do total) estão na província de Buenos Aires, que circunda a capital.

Apuração das eleições na Argentina 2023

Os locais de votação abriram às 8h e recebem eleitores até às 18h. O fuso horário de Buenos Aires é o mesmo de Brasília. O voto no país é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos, o que correspondente a cerca de 35 milhões de argentinos.

Tem pesquisa boca de urna na eleição da Argentina?

Não, a Justiça eleitoral do país proíbe a divulgação de qualquer tipo de pesquisa antes e durante a votação. Segundo a legislação do país, o prazo final para a divulgação de pesquisas oficiais foi na sexta-feira, 10. Assim, não serão divulgados novos estudos sobre a preferência do eleitorado na reta final da campanha. Internamente, as campanhas e institutos seguem fazendo pesquisas reservadas. EXAME apurou que os resultados encontrados estão em linha com os divulgados até o dia 10.

Quem vai ganhar a eleição na Argentina?

A última pesquisa divulgada foi da AtlasIntel, na sexta-feira, 10. No levantamento da empresa, que acertou o primeiro turno, Milei liderava com 52,1% das intenções nos votos válidos, contra 47,9% de Sergio Massa. Na pesquisa, 6,7% do total responderam não saber em qual candidato escolheriam ou que votariam branco ou nulo. Em entrevista à EXAME, o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, avaliou que o candidato ultraliberal deve levar 80% dos votos de Bullrich e teve poucos danos por ir mal em debate. No primeiro turno, Massa teve 37% dos votos, seguido de Milei, com 30%.