Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Wall Street inicia 'rali do Papai Noel' sem direção definida

Mercados operam estáveis com apostas em cortes de juros do Fed e dólar no menor nível desde outubro

Natal: Wall Street abriu estável (Rudy Sulgan/Getty Images)

Natal: Wall Street abriu estável (Rudy Sulgan/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 11h38.

As bolsas de Wall Street operaram com pouca variação na véspera do Natal, mantendo os índices próximos de máximas históricas. Investidores avaliaram os ganhos recentes e novos dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, em uma sessão marcada por baixo volume.

O movimento discreto coincidiu com o início do período conhecido como Santa Claus Rally, que tradicionalmente engloba os últimos cinco pregões do ano e os dois primeiros do ano seguinte.

O S&P 500 abriu praticamente estável, enquanto os títulos do Tesouro oscilaram e o dólar permaneceu no menor patamar desde outubro. O ouro operou próximo de níveis recordes.

O cenário contrasta com a forte volatilidade registrada no início do ano, quando tensões comerciais levaram o mercado acionário à beira de um bear market. Desde então, as bolsas se recuperaram de forma consistente, com rápida recompra nas quedas e sentimento de fear of missing out predominando entre os investidores.

Apostas em juros sustentam otimismo

Apesar de uma pausa recente no rali, após questionamentos sobre o ritmo de expansão do setor de inteligência artificial, o mercado segue sustentado pela expectativa de novos cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) em 2026.

Gestoras mantêm a avaliação de que o ambiente segue favorável aos ativos de risco. A projeção dominante no mercado é de duas reduções de 0,25 ponto percentual na taxa básica no próximo ano, acima da mediana indicada pelos dirigentes do banco central.

Dados de emprego e política monetária

Os pedidos de seguro-desemprego nos EUA recuaram na última semana, reforçando a leitura de um mercado de trabalho resiliente, com baixo nível de demissões, apesar das incertezas econômicas ao longo do ano.

Para gestores, a combinação de crescimento moderado, inflação em desaceleração e política monetária mais flexível tende a apoiar o desempenho dos mercados em 2026, desde que o desemprego permaneça sob controle.

Desempenho dos ativos

No início do pregão em Nova York, o S&P 500, o Nasdaq 100 e o Dow Jones operavam praticamente estáveis. O rendimento dos Treasuries de 10 anos recuou para 4,15%. O dólar caiu 0,1%.

Entre as ações, a Intel recuou após notícia de que a Nvidia interrompeu testes com tecnologia de fabricação da companhia. Já a Nike avançou após divulgação de compra relevante de ações pelo CEO da Apple, Tim Cook.

Movimentos corporativos globais

No noticiário empresarial, a Sanofi anunciou a aquisição da Dynavax por cerca de US$ 2,2 bilhões. A BP concordou em vender participação majoritária da divisão Castrol ao fundo Stonepeak. No Japão, a KKR e a PAG fecharam a compra de ativos imobiliários da Sapporo Holdings.

No setor de energia, a Tokyo Electric Power informou planos para retomar operações da maior usina nuclear do mundo, quase 15 anos após o desastre de Fukushima.

O pregão encurtado em Nova York termina às 15h no horário de Brasília, enquanto o mercado de títulos encerra as negociações uma hora depois, reforçando o clima de cautela antes do feriado.

Acompanhe tudo sobre:wall-streetNatal

Mais de Invest

Mega da Virada 2025: prêmio de R$ 1 bilhão é o maior da história

Ouro ultrapassa US$ 4.500 e renova recorde

C&A, Renner e Riachuelo: qual varejista de moda se saiu melhor em 2025?

A bolsa abre hoje? Entenda como funcionam B3 e Wall Street na véspera do Natal

Mais na Exame

Um conteúdo SBT News

Do picles à vassoura escondida: as tradições de Natal mais curiosas do mundo

Casual

Netflix divulga novo trailer do filme de 'Peaky Blinders'; veja o vídeo

Future of Money

Da disrupção à integração: criptomoedas vão entrar em nova fase em 2026

Minhas Finanças

Mega da Virada 2025: prêmio de R$ 1 bilhão é o maior da história