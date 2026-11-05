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Após renúncia de Penã, Câmara do Paraguai rejeita impeachment do vice-presidente Pedro Alliana

Votação terminou com 48 votos contra e 30 a favor, e o caso foi arquivado

(Redes Sociais/Reprodução)

(Redes Sociais/Reprodução)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14h33.

Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 14h44.

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A Câmara dos Deputados do Paraguai rejeitou o impeachment do vice-presidente Pedro Alliana após a renúncia do presidente Santiago Peña. A votação terminou com maioria de votos contra (48 a 30). A crise começou com o fechamento do Banco Ueno, que afetou quase metade da população, e levou à intervenção do Banco Central e à renúncia do seu presidente.

Após o presidente do Paraguai Santiago Peña renunciar ao cargo, a Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira, 5, o pedido de impeachment contra o vice-presidente Pedro Alliana. A votação terminou com 48 votos contra e 30 a favor, e o caso foi arquivado.

A Casa havia suspendido a sessão extraordinária convocada para discutir a abertura de processo contra Peña. Em seguida, os deputados passaram a uma segunda sessão extraordinária, dedicada à acusação de difamação contra o vice.

A mudança aconteceu depois que o então presidente anunciou nesta quinta-feira que renunciaria ao cargo, em meio à crise do Banco Ueno, que gerou forte pressão política e questionamentos às principais autoridades do Executivo. 

A crise começou depois que o Ueno, que chegou a reunir quase três milhões de clientes no país, fechou as portas. A crise se agravou na quarta-feira, 4, após o Banco Central do Paraguai (BCP) decidir intervir na instituição por insuficiência de capital. Com isso, os serviços foram suspensos, impedindo que clientes acessassem as contas e o próprio dinheiro. Quase metade dos 6,4 milhões de paraguaios tem conta no banco. O escândalo levou à renúncia do presidente do BCP, Carlos Carvallo.

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