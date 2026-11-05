45% dos alunos de 15 anos no Brasil não aprende sobre finanças. Um fim de semana ensina na prática

No Brasil, 45% dos estudantes de 15 anos não atingem o nível básico de educação financeira. Nos países da OCDE, a média é de 18%. Os dados são do Pisa 2022, a avaliação internacional da organização que mede o desempenho dos alunos nessa faixa etária. Só 2% dos brasileiros chegam ao nível mais alto da prova.

É para essa idade que a Escola de Negócios Saint Paul desenhou o NextGen Program, um programa pré-faculdade para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio.

A turma de Marketing e Finanças, marcada para 28 e 29 de novembro, está com as últimas vagas abertas. São dois dias de aulas presenciais, das 9h às 18h, no campus da Consolação, em São Paulo.

O dinheiro chega antes da aula

A falta de conhecimento não significa distância do assunto. Segundo o mesmo Pisa, 89% dos estudantes brasileiros de 15 anos guardam dinheiro ao menos uma vez por ano, e 76% conversam com os pais sobre os próprios gastos pelo menos uma vez por mês.

O consumo também começa cedo. Mais da metade, 56%, diz já ter comprado algo porque os amigos tinham. Quase 71% comparam preços entre lojas.

Esses números ajudam a explicar a dupla de temas da turma. O jovem decide gastar sob a influência de marcas, criadores de conteúdo e amigos, e precisa de base financeira para avaliar essas escolhas.

Dois dias entre a marca e o bolso

O programa trabalha marketing e finanças com aulas práticas, conduzidas por professores e mentores da Saint Paul. Entre os módulos do NextGen Program estão Marketing e Creator Economy, sobre estratégia e monetização, e Next Investor, que trata de cenários econômicos, produtos de investimento, risco e retorno.

A carga é de 16 horas no fim de semana, com almoço, coffee break e material incluídos. Ao final, o aluno recebe certificado da Saint Paul.

Um diferencial antes da faculdade

Segundo a Saint Paul, a experiência serve de diferencial em processos seletivos de faculdades, entrevistas e programas no exterior. Para o aluno, também é uma forma de testar o interesse por negócios antes de escolher o curso.

“Entrei curioso, saí inspirado”, diz Pietro, aluno de uma turma anterior do programa.

Quem não conseguir vaga para novembro tem outras opções. O NextGen Program oferece turmas de uma semana, com 36 horas, em dezembro e janeiro.

Serviço

Turma: Marketing e Finanças

Marketing e Finanças Datas: 28 e 29 de novembro, sábado e domingo

28 e 29 de novembro, sábado e domingo Horário: das 9h às 18h

das 9h às 18h Local: Campus Saint Paul, Rua da Consolação, 1601, Consolação, São Paulo

Campus Saint Paul, Rua da Consolação, 1601, Consolação, São Paulo Público: alunos de 15 a 18 anos, do 1º ao 3º ano do ensino médio

alunos de 15 a 18 anos, do 1º ao 3º ano do ensino médio Investimento: R$ 2.500, com almoço, coffee break e material

R$ 2.500, com almoço, coffee break e material Vagas: últimas vagas

Garanta a vaga na turma de 28 e 29 de novembro

Aos 15 anos, a maioria já decide como gastar. Aprender a fazer as contas pode vir junto.

O que é o NextGen Program?

É um programa pré-faculdade presencial da Escola de Negócios Saint Paul, em São Paulo, para alunos de 15 a 18 anos que querem conhecer negócios, finanças, IA e liderança. Há turmas de fim de semana, com 16 horas, e de uma semana, com 36 horas.

Quando acontece a turma de Marketing e Finanças?

Em 28 e 29 de novembro, sábado e domingo, das 9h às 18h. A turma está com as últimas vagas.

Onde são as aulas?

No campus da Saint Paul, na Rua da Consolação, 1601, no bairro da Consolação, em São Paulo.

Quem pode participar?

Alunos de 15 a 18 anos que estejam no 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio.

Quanto custa e o que está incluído?

O investimento é de R$ 2.500, com almoço, coffee break e material incluídos.

O aluno recebe certificado?

Sim. Ao final do programa, o aluno recebe certificado da Escola de Negócios Saint Paul.

Há outras turmas do NextGen Program?

Sim. Há turmas de uma semana, com 36 horas, em dezembro e janeiro.