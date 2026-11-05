45% dos alunos de 15 anos no Brasil não aprende sobre finanças. Um fim de semana ensina na prática

(Rodrigo Dias/Saint Paul)
Redatora
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14h37.
Última atualização em 5 de novembro de 2026 às 14h39.
No Brasil, 45% dos estudantes de 15 anos não atingem o nível básico de educação financeira. Nos países da OCDE, a média é de 18%. Os dados são do Pisa 2022, a avaliação internacional da organização que mede o desempenho dos alunos nessa faixa etária. Só 2% dos brasileiros chegam ao nível mais alto da prova.
É para essa idade que a Escola de Negócios Saint Paul desenhou o NextGen Program, um programa pré-faculdade para alunos do 1º ao 3º ano do ensino médio.
A turma de Marketing e Finanças, marcada para 28 e 29 de novembro, está com as últimas vagas abertas. São dois dias de aulas presenciais, das 9h às 18h, no campus da Consolação, em São Paulo.
A falta de conhecimento não significa distância do assunto. Segundo o mesmo Pisa, 89% dos estudantes brasileiros de 15 anos guardam dinheiro ao menos uma vez por ano, e 76% conversam com os pais sobre os próprios gastos pelo menos uma vez por mês.
O consumo também começa cedo. Mais da metade, 56%, diz já ter comprado algo porque os amigos tinham. Quase 71% comparam preços entre lojas.
Esses números ajudam a explicar a dupla de temas da turma. O jovem decide gastar sob a influência de marcas, criadores de conteúdo e amigos, e precisa de base financeira para avaliar essas escolhas.
O programa trabalha marketing e finanças com aulas práticas, conduzidas por professores e mentores da Saint Paul. Entre os módulos do NextGen Program estão Marketing e Creator Economy, sobre estratégia e monetização, e Next Investor, que trata de cenários econômicos, produtos de investimento, risco e retorno.
A carga é de 16 horas no fim de semana, com almoço, coffee break e material incluídos. Ao final, o aluno recebe certificado da Saint Paul.
Segundo a Saint Paul, a experiência serve de diferencial em processos seletivos de faculdades, entrevistas e programas no exterior. Para o aluno, também é uma forma de testar o interesse por negócios antes de escolher o curso.
“Entrei curioso, saí inspirado”, diz Pietro, aluno de uma turma anterior do programa.
Quem não conseguir vaga para novembro tem outras opções. O NextGen Program oferece turmas de uma semana, com 36 horas, em dezembro e janeiro.
Serviço
Garanta a vaga na turma de 28 e 29 de novembro
Aos 15 anos, a maioria já decide como gastar. Aprender a fazer as contas pode vir junto.
É um programa pré-faculdade presencial da Escola de Negócios Saint Paul, em São Paulo, para alunos de 15 a 18 anos que querem conhecer negócios, finanças, IA e liderança. Há turmas de fim de semana, com 16 horas, e de uma semana, com 36 horas.
Em 28 e 29 de novembro, sábado e domingo, das 9h às 18h. A turma está com as últimas vagas.
No campus da Saint Paul, na Rua da Consolação, 1601, no bairro da Consolação, em São Paulo.
Alunos de 15 a 18 anos que estejam no 1º, 2º ou 3º ano do ensino médio.
O investimento é de R$ 2.500, com almoço, coffee break e material incluídos.
Sim. Ao final do programa, o aluno recebe certificado da Escola de Negócios Saint Paul.
Sim. Há turmas de uma semana, com 36 horas, em dezembro e janeiro.