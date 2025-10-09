Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Discussão sobre prisioneiros pode travar acordo de paz com Israel, diz membro do Hamas

Mahmoud Mardawi também afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaria tentando "sabotar" o acordo de cessar-fogo

Estela Marconi e Rafael Balago

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10h05.

A falta de consenso sobre a libertação de prisioneiros do Hamas em Israel pode atrapalhar o acordo de paz, informou Mahmoud Mardawi, membro do alto escalão do grupo.

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Mardawi disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estaria tentando "sabotar" o acordo de cessar-fogo, informou o jornal Times of Israel.

“Parece que Netanyahu está tentando sabotar o acordo de cessar-fogo antes mesmo de sua implementação, ao voltar atrás nas listas de prisioneiros a serem libertados, numa tentativa de inviabilizar os entendimentos”, escreveu.

Ele também citou como riscos a falta de confiabilidade de Israel quanto à retirada de tropas do território palestino, reconstrução da Faixa de Gaza e reabertura das passagens de entrada e saída de Gaza.

Acordo de paz entre Israel e Hamas

Em 29 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um acordo de paz para o confronto entre Israel e Hamas, que previa uma série de 20 medidas. As principais delas incluem a libertação de reféns israelenses pelo Hamas e de presos palestinos por Israel, além da retirada dos militares israelenses de Gaza. O Hamas também deve deixar o comando da região e poderá receber anistia se aceitar deixar Gaza.

O plano possui várias fases. Após a troca de reféns e a saída do Hamas, as forças de Israel entregariam o controle da região para um governo de transição, composto por especialistas palestinos e um grupo de supervisão internacional.

Trump disse na noite de quarta-feira, 8, que Israel e Hamas concordaram com o plano, mas o acerto ainda depende de aprovação formal do governo de Israel, que debaterá o tema a partir das 11h (hora de Brasília) desta quinta-feira, 9.

Entenda o confronto entre Israel e Hamas

Israelenses e palestinos vivem um confronto há décadas. Israel foi criado, no fim dos anos 1940, sobre terras que os palestinos ocupavam anteriormente, após a ONU propor a fundação de dois países na região, um para os judeus e outro para os palestinos.

No entanto, nenhum dos lados concordou com a divisão feita em 1947. Os palestinos tentaram invadir o território dado a Israel, mas foram expulsos, dando origem a um conflito que dura até hoje. Nas décadas seguintes, Israel conquistou outras áreas e reduziu o espaço dos palestinos a dois blocos, um na Cisjordânia e outro na Faixa de Gaza.

A fase atual do confronto começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, grupo que controla Gaza, fez um ataque ao território israelense, que matou 1.219 pessoas e sequestrou 251. Em seguida, Israel invadiu Gaza para buscar os reféns e acabar com o poder de ataque do Hamas.

Mais de 66.000 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Os dados são questionados por Israel e seus aliados, mas considerados confiáveis pela ONU.

Acompanhe tudo sobre:HamasIsraelFaixa de Gaza

Mais de Mundo

Cessar-fogo entre Israel e Hamas: o que se sabe e quais os próximos passos

China amplia controle sobre exportação de tecnologias ligadas às terras raras

Trump anuncia acordo entre Israel e Hamas e diz que paz em Gaza 'está próxima'

Voto impresso: Argentina tem polêmicas em primeira eleição que usará cédula única

Mais na Exame

Brasil

Mais de 8 milhões de brasileiros demoram mais de 1 hora para chegar ao trabalho, diz Censo

Um conteúdo Bússola

Já renovou suas licenças de software? Empresas que esquecem delas podem ter prejuízo milionário 

Marketing

Em parceria com Netflix, Chevrolet lança carro caramelo para homenagear vira-latas

Future of Money

Empresa cripto anuncia 'nova fase global' e irá disponibilizar frações de ações para investidores