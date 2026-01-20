Essas são as ‘regras não ditas’ que impulsionam carreiras de verdade — e ninguém te ensina

(Milkos/Thinkstock)
Ter um bom currículo, ser esforçado e entregar bons resultados parece suficiente para crescer na carreira. Mas, na prática, não é. Foi o que descobriu Gorick Ng, consultor de carreira da Universidade de Harvard, autor do livro As Regras Não Ditas: Segredos para Começar Bem a Sua Carreira.
Nele, Ng revela um conjunto de comportamentos e estratégias silenciosas que determinam quem progride rápido e quem fica para trás.
Filho de mãe solteira e o primeiro de sua família a entrar na universidade, Ng enfrentou a carreira sem acesso aos códigos informais que muitos herdam em casa ou nos círculos de privilégio.
Mais do que mérito, ele percebeu que o crescimento profissional real exige navegar regras invisíveis: hábitos, sinais e expectativas que não são ensinados, mas definem quem avança. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
Segundo Ng, os profissionais que sobem mais rápido entendem três pontos fundamentais:
Essas práticas são aprendidas informalmente, de mentor para aprendiz — e quase nunca são ditas em voz alta. Por isso, geram desigualdade: quem teve acesso aprende rápido. Quem não teve, pode levar anos para entender por tentativa e erro. Ng escreve:
“Elas não são ensinadas na escola. São passadas de pais para filhos e de mentor para aprendiz, criando uma desigualdade entre os que estão dentro e os que estão fora.”
No livro, Gorick apresenta dicas como:
Essas estratégias refletem habilidades que Pedro Franceschi — cofundador do Nubank — também reforça como essenciais para quem deseja não apenas trabalhar bem, mas liderar e escalar.
Pensar com clareza, agir com autonomia e antecipar expectativas são atitudes que distinguem os profissionais comuns daqueles que se tornam indispensáveis.
