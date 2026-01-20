Essas são as ‘regras não ditas’ que impulsionam carreiras de verdade — e ninguém te ensina

Ter um bom currículo, ser esforçado e entregar bons resultados parece suficiente para crescer na carreira. Mas, na prática, não é. Foi o que descobriu Gorick Ng, consultor de carreira da Universidade de Harvard, autor do livro As Regras Não Ditas: Segredos para Começar Bem a Sua Carreira.

Nele, Ng revela um conjunto de comportamentos e estratégias silenciosas que determinam quem progride rápido e quem fica para trás.

Filho de mãe solteira e o primeiro de sua família a entrar na universidade, Ng enfrentou a carreira sem acesso aos códigos informais que muitos herdam em casa ou nos círculos de privilégio.

Mais do que mérito, ele percebeu que o crescimento profissional real exige navegar regras invisíveis: hábitos, sinais e expectativas que não são ensinados, mas definem quem avança. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

Regras que não aparecem nos manuais — mas mudam tudo

Segundo Ng, os profissionais que sobem mais rápido entendem três pontos fundamentais:

Como entregar valor que o chefe realmente percebe

Como agir mesmo sem todas as instruções

Como se posicionar como alguém confiável, sem parecer arrogante

Essas práticas são aprendidas informalmente, de mentor para aprendiz — e quase nunca são ditas em voz alta. Por isso, geram desigualdade: quem teve acesso aprende rápido. Quem não teve, pode levar anos para entender por tentativa e erro. Ng escreve:

“Elas não são ensinadas na escola. São passadas de pais para filhos e de mentor para aprendiz, criando uma desigualdade entre os que estão dentro e os que estão fora.”

Saber trabalhar é diferente de saber crescer

No livro, Gorick apresenta dicas como:

“Faça sua lição de casa e mostre-a” : antecipe problemas e leve soluções.

“Entenda o objetivo final e trabalhe de trás para frente” : não basta executar; é preciso entender o contexto.

“Reconheça hierarquias e expectativas” : navegar as dinâmicas de poder com inteligência social faz toda a diferença.

Essas estratégias refletem habilidades que Pedro Franceschi — cofundador do Nubank — também reforça como essenciais para quem deseja não apenas trabalhar bem, mas liderar e escalar.

DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!

Pensar com clareza, agir com autonomia e antecipar expectativas são atitudes que distinguem os profissionais comuns daqueles que se tornam indispensáveis.

Aprenda com quem foi do 0 aos US$ 12 bilhões no Vale do Silício e transforme sua carreira empreendedora

O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!

Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.

Ao se inscrever, você terá acesso a:

Como Pedro Franceschi levou a Brex a ser avaliada em US$ 12 bilhões

Os três princípios essenciais de liderança para empreendedores

Como empreender com propósito e equilíbrio, mesmo diante dos desafios

Aplique os segredos do Vale do Silício para o seu negócio, no Brasil ou no mundo

Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE GRATUITAMENTE!