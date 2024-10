OPINIÃO: Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) no agronegócio: perspectivas para 2025

Por Bruno Leão*

Historicamente, o agronegócio brasileiro sempre foi um grande influenciador de importantes aspectos econômicos e sociais do Brasil, sustentando muitas frentes do setor no mundo. Um novo capítulo, porém, tem prometido alavancar ainda mais essa relevância do nosso país nesse cenário global.

Digo isso porque, até 2025, as perspectivas para o setor de biotecnologia no agronegócio são extremamente promissoras, impulsionadas por avanços tecnológicos e uma demanda crescente por soluções sustentáveis. Nessa jornada de crescimento, o Brasil deve continuar a desempenhar um papel vital no mercado mundial.

Com uma forte base na área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), acredito que o setor de agronegócio do Brasil está bem posicionado para liderar temas e iniciativas relacionadas a crescimento, inovação, sustentabilidade e segurança familiar. Alguns pontos-chave que corroboram essa perspectiva são:

Adoção de tecnologias avançadas -Espera-se um aumento significativo na adoção de tecnologias como edição de genes (CRISPR-Cas9), inteligência artificial (IA) e nanotecnologia, que podem transformar a produtividade e a sustentabilidade agrícola. Alta valorização de soluções de IA -Um levantamento do Talenses Group, realizado durante um encontro de associados da AgroVen, mapeou que 31% dos participantes afirmam que companhias do setor já fazem uso da IA, mas a prática ainda não está difundida. Já 66% dos respondentes acreditam que a IA terá um impacto relevante no setor agregando vantagem competitiva às empresas. Crescimento no uso de bioinsumos - O uso de biofertilizantes e biopesticidas deve crescer, substituindo produtos químicos tradicionais e promovendo práticas agrícolas mais ecológicas. Maior destaque para a agricultura digital - Ferramentas digitais e plataformas de big data serão cada vez mais utilizadas para otimizar a gestão agrícola, desde a previsão de colheitas até a gestão de recursos. Redução de impacto ambiental - Tecnologias que minimizam o uso de água e reduzem a emissão de gases de efeito estufa serão cada vez mais valorizadas. Resiliência climática - O desenvolvimento de culturas mais resistentes a condições climáticas adversas, como secas e altas temperaturas, será crucial para garantir a segurança alimentar em um cenário de mudanças climáticas.

Recomendação aos profissionais

Caso você seja um profissional interessado em se destacar no setor de biotecnologia no agronegócio, é essencial investir tempo e recursos no aprimoramento do entendimento da cadeia end-to-end e na aplicação funcional ao setor, mantendo-se atento às inovações.

Por exemplo, um profissional de Finanças, apesar de ser uma função generalista, terá demandas específicas e únicas no setor de Biotecnologia para Agronegócio. Dessa forma, estudar as tendências acima descritas e se preparar funcionalmente é fundamental para garantir uma excelente empregabilidade, mantendo-se na vanguarda das inovações no agronegócio.

Recomendação aos empregadores

Os empregadores interessados em atrair e reter os melhores talentos precisarão investir no desenvolvimento e na capacitação da equipe, incluindo a oferta de planos de carreira e a prática de feedback contínuo – essa recomendação é sempre válida para todos os setores, mas é especialmente importante para aqueles que, assim como o agronegócio, se mantém em constante desenvolvimento e transformação.

Desenvolver e reter os melhores talentos é “o nome do jogo”. Para isso acontecer de forma fluida, o setor necessita de um RH estratégico, que promova uma cultura flexível, inclusiva e colaborativa, focada em inovação e alta tecnologia, com perspectivas de crescimento para seus colaboradores.

Diante da contratação de perfis muito específicos, vale considerar buscar o apoio de parceiros especializados em recrutamento para ganhar agilidade e precisão no processo.

Das conversas que tenho tido com líderes do agronegócio do Brasil, tudo indica que o mercado de P&D será responsável por grandes momentos de evolução no agronegócio nos próximos anos.

Não apenas com otimização de processos e de uso dos recursos, mas também com iniciativas capazes de impulsionar transformações geopolíticas significativas.

Tudo isso demanda que o tema biotecnologia esteja no radar de profissionais e empresas do setor que tenham interesse em se destacar entre seus competidores.

*Bruno Leão é sócio e diretor geral do Talenses Group para RMC e interior de São Paulo