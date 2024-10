Pop Mart dispara após aumento de mais de cinco vezes na receita internacional no 3º trimestre

As ações da Pop Mart International Group, uma das principais fabricantes chinesas de brinquedos colecionáveis, registraram uma forte alta após a empresa divulgar um aumento impressionante de até 445% em sua receita no exterior no terceiro trimestre deste ano.

Os papéis da Pop Mart [HKG: 9992] encerraram o dia com valorização de 18,5%, cotados a HKD 75,20 (USD 9,68), após chegarem a subir 20% em certo momento. O índice de referência Hang Seng também registrou um ganho, subindo 1,3% no mesmo dia.

Crescimento acelerado no mercado internacional

Conforme o relatório financeiro da empresa, a receita proveniente dos mercados internacionais disparou entre 440% e 445% no trimestre encerrado em 30 de setembro, comparado ao período homólogo. A receita total da empresa aumentou entre 120% e 125%.

Desempenho por canal de venda

As lojas físicas da Pop Mart apresentaram um crescimento de 30% a 35%, enquanto as lojas automatizadas registraram aumento de 20% a 25%. As máquinas de “blind box” – caixas-surpresa contendo brinquedos colecionáveis – tiveram um crescimento expressivo de até 60%. No comércio eletrônico, as lojas da Pop Mart em plataformas como Tmall e Douyin (a versão chinesa do TikTok) mais que dobraram suas receitas, com a loja principal da Tmall sendo o destaque.

Resultados financeiros e projeções

No primeiro semestre deste ano, o lucro operacional da Pop Mart na China cresceu 77%, totalizando 890 milhões de yuans (USD 120 milhões), enquanto a receita subiu 32%, alcançando 3,2 bilhões de yuans (USD 450 milhões). Já no mercado internacional, o lucro operacional aumentou 407%, chegando a 400 milhões de yuans, e a receita cresceu 260%, somando 1,5 bilhão de yuans.

Especialistas atribuem o sucesso da Pop Mart à sua forte capacidade de desenvolvimento e operação de propriedades intelectuais, além da rápida expansão de seus canais de venda. Segundo um relatório da Huaxi Securities, essa estratégia oferece à empresa grande potencial de crescimento global.

Diante desses resultados, a Nomura Holdings elevou sua projeção de preço-alvo para as ações da Pop Mart em 39%, de HKD 54 para HKD 75, com recomendação de compra. A corretora japonesa destacou que o desempenho da empresa no terceiro trimestre superou as expectativas de vendas, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, com boas chances de ultrapassar a previsão de crescimento anual de 60% para o ano fiscal.

