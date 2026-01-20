Mundo

Lula critica Trump e afirma que presidente dos EUA quer 'governar o mundo pelo Twitter'

Declaração de Lula ocorreu em evento no Rio Grande do Sul nesta terça-feira

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 14h36.

Última atualização em 20 de janeiro de 2026 às 14h40.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou novamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante visita a Rio Grande (RS), nesta terça-feira, 20. Segundo Lula, o líder norte-americano tenta exercer influência global por meio das redes sociais.

Ele afirmou que Trump "quer governar o mundo pelo Twitter" (atual X) e destacou que "todo dia o mundo comenta o que ele publica".

"Vocês já perceberam uma coisa, que o presidente Trump quer governar o mundo pelo Twitter? É fantástico. Todo dia ele fala uma coisa e todo dia o mundo fala da coisa que ele falou. Vocês acham que é possível? É possível tratar o povo com respeito se eu não olhar na cara de vocês, se eu achar que vocês são objetos, e não um ser humano", declarou Lula, durante cerimônia de entregas de unidades habitacionais em Rio Grande (RS).

Cautela na relação com os EUA

Foi a primeira vez que Lula mencionou diretamente Donald Trump em uma crítica desde que os dois países restabeleceram diálogo diplomático formal, em outubro do ano passado. Nem mesmo durante a operação americana na Venezuela, que resultou na tentativa de captura de Nicolás Maduro, o presidente brasileiro citou o nome do líder norte-americano.

Na ocasião, o governo brasileiro optou por criticar a ação dos Estados Unidos de forma indireta. Lula afirmou que a iniciativa ultrapassava “uma linha aceitável” e defendeu uma resposta da comunidade internacional. Ainda assim, o comunicado oficial, com 153 palavras, não mencionava Trump nem os Estados Unidos nominalmente.

Visita ao Rio Grande do Sul

Os imóveis entregues nesta terça-feira pelo presidente Lula são focados em famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850, enquadradas na faixa 1 do programa "Minha Casa, Minha Vida".

Na modalidade conhecida como "entidades", os próprios beneficiários atuam na organização e execução dos projetos, em parceria com organizações da sociedade civil.

Após as enchentes no Rio Grande do Sul, o governo federal liberou R$ 6,5 bilhões em créditos extraordinários por meio do "Minha Casa, Minha Vida Reconstrução". Segundo o governo federal, a modalidade "Compra Assistida" possibilitou que mais de 9,5 mil famílias desabrigadas adquirissem novos imóveis.

