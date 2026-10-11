Deslizamento de terra bloqueia rio e causa nova enchente no Nepal

Um deslizamento de terra bloqueou o rio Budhi Gandaki e provocou uma nova enchente no Nepal neste domingo, 11. O episódio ocorreu na vila de Chumnubri, a cerca de 100 km a oeste de Katmandu, a capital, segundo as autoridades nepalesas.

De acordo com a Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres, a água levou cerca de uma dúzia de casas e duas pontes suspensas. A enchente também danificou o acampamento de um projeto hidrelétrico e carregou parte dos equipamentos de construção.

🇳🇵❗️ OUTRA ENCHENTE VARRE O NEPAL De terreno elevado, moradores observam torrente de lama ARRASTANDO EDIFÍCIOS NENHUMA MORTE REPORTADA ATÉ O MOMENTO Nepal encerrou na semana passada BUSCA DE 40 DIAS após enchente de agosto que matou 1.400 PESSOAS — MILHARES ainda desaparecidos https://t.co/DzbaKxsMDB — RT Brasil (@rtnoticias_br) October 11, 2026

Desaparecidos e resgates

Não há relatos de mortos ou feridos, mas cinco pessoas são consideradas desaparecidas. O Exército informou que 49 pessoas foram resgatadas, entre elas um estrangeiro, cuja nacionalidade não foi divulgada.

Alerta de evacuação

A Autoridade emitiu alerta de evacuação para os moradores que vivem ao longo do rio nos distritos de Gorkha, Tanahun, Chitwan, East Nawalparasi e West Nawalparasi. Em publicação nas redes sociais, o órgão pediu que as pessoas em áreas de risco sejam levadas a locais seguros a tempo e que se auxilie nas operações de busca e resgate, conforme necessário.

O Budhi Gandaki é afluente do rio Trishuli, onde o desabamento de uma geleira causou, em agosto, uma inundação catastrófica que matou 1.457 pessoas.

*Com informações da Reuters