Desarmamento está 'fora de discussão', diz líder do Hamas

Trump afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda fase do plano de paz.

O plano, de 20 pontos, promete anistia aos membros do Hamas que entregarem suas armas e prevê permitir que deixem Gaza.

O líder do Hamas fez esta declaração enquanto a trégua em Gaza continua em vigor e as autoridades israelenses ainda aguardam a libertação dos reféns capturados durante os ataques de 7 de outubro de 2023.

O desarmamento do Hamas e a retirada das forças israelenses são considerados pontos de conflito no plano de Trump, apesar do crescente otimismo quanto ao fim de dois anos de uma guerra devastadora.