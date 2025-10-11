Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Desarmamento está 'fora de discussão', diz líder do Hamas

Trump afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda fase do plano de paz

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 12h46.

O desarmamento do Hamas, conforme previsto no plano de paz para Gaza do presidente americano Donald Trump, está "fora de discussão", disse um líder do movimento islamista palestino à AFP neste sábado, 11.

"A proposta de entregar as armas está fora de discussão e não é negociável", disse o alto funcionário sob condição de anonimato.

Trump afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda fase do plano de paz.

O plano, de 20 pontos, promete anistia aos membros do Hamas que entregarem suas armas e prevê permitir que deixem Gaza.

O líder do Hamas fez esta declaração enquanto a trégua em Gaza continua em vigor e as autoridades israelenses ainda aguardam a libertação dos reféns capturados durante os ataques de 7 de outubro de 2023.

O desarmamento do Hamas e a retirada das forças israelenses são considerados pontos de conflito no plano de Trump, apesar do crescente otimismo quanto ao fim de dois anos de uma guerra devastadora.

Acompanhe tudo sobre:HamasPalestinaIsraelFaixa de Gaza

Mais de Mundo

Israel transfere presos palestinos para troca com reféns do Hamas

Ex-presidente Joe Biden passa por radioterapia para tratar câncer, diz porta-voz

Zelensky pede a Trump que feche acordo de paz na Ucrânia

Palestinos retornam à devastada Cidade de Gaza: "Não passa de um monte de escombros"

Mais na Exame

Mundo

Israel transfere presos palestinos para troca com reféns do Hamas

Negócios

Esta empresa vai faturar R$ 1,7 bilhão com um dos parques mais visitados do mundo e vários resorts

Carreira

Como fazer o bem triplicou os lucros e engajou milhões a essa empresa

Brasil

Alerta laranja: riscos de tempestades em mais de 5 estados